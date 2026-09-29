Europa y Japón ganan terreno entre los viajeros de Piedras Negras

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    Europa y Japón ganan terreno entre los viajeros de Piedras Negras
    Ramón Rosales Posada, empresario del sector turístico. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Cancún y otros destinos nacionales continúan entre los favoritos, aunque crece la búsqueda de viajes al extranjero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los viajeros de Piedras Negras están diversificando sus opciones turísticas. Aunque destinos nacionales como Cancún se mantienen entre los favoritos, cada vez más clientes optan por cruzar las fronteras para conocer países de Europa, Turquía y Japón, informó el empresario del sector turístico Ramón Rosales Posada.

El especialista explicó que este fenómeno responde a un cambio en las preferencias de los vacacionistas, quienes, después de visitar en múltiples ocasiones las playas del país, buscan nuevas experiencias y descubren que viajar al extranjero puede ser más accesible de lo que imaginaban.

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Una de las claves para lograrlo, señaló Rosales, es la planeación anticipada, ya que permite acceder a tarifas competitivas y paquetes atractivos. Como ejemplo, destacó la buena aceptación que tuvo este año una promoción de dos por uno para viajar a Turquía, en la que el segundo viajero quedó exento del costo base del paquete y únicamente tuvo que cubrir impuestos y seguro.

Este tipo de incentivos ha despertado interés en la región, particularmente al tratarse de estancias prolongadas, como los nueve días que contemplaba el viaje a Turquía. Esto permite a los nigropetenses conocer un destino internacional sin realizar un gasto desproporcionado.

Por otra parte, el empresario indicó que Japón se ha convertido en otro de los destinos que más interés y consultas genera entre sus clientes, pese a la distancia y las diferencias culturales con México.

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Rosales señaló que, contrario a la percepción que existe sobre los costos de viajar a ese país, Japón no necesariamente representa un destino inaccesible una vez que se llega. Explicó que existen alternativas de hospedaje y alimentación con precios competitivos, comparables incluso con los de México, dependiendo del estilo de viaje elegido.

Finalmente, el sector turístico local destacó que la anticipación y la búsqueda informada de promociones son factores importantes para hacer realidad un viaje internacional, pues pueden representar una diferencia considerable en el presupuesto final.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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