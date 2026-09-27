De la crueldad de la calle a una segunda oportunidad: ‘Luca’, el perrito que sobrevivió a la indiferencia en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    De la crueldad de la calle a una segunda oportunidad: ‘Luca’, el perrito que sobrevivió a la indiferencia en Piedras Negras
    “Luca” fue rescatado en la colonia Acoros de Piedras Negras con una grave lesión ocular, desnutrición y anemia. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El perrito sobrevivió a una grave lesión ocular, pero ahora espera una familia que le dé un hogar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La historia de Luca es una ventana hacia una problemática social profunda que recorre todo el país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de organizaciones de protección animal, México encabeza la lista de países en América Latina con mayor población de perros en situación de calle, además de ocupar el tercer lugar a nivel mundial en casos de maltrato animal.

Se calcula que cerca del 70% de los perros en el territorio nacional no tienen un hogar digno, lo que equivale a más de 18 millones de animales expuestos al desamparo. Paradójicamente, 7 de cada 10 no nacieron en la intemperie: fueron abandonados por familias que decidieron dejarlos a su suerte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/crueldad-animal-causa-indignacion-en-piedras-negras-exigen-justicia-por-brutal-agresion-a-un-perrito-FG23702869
$!Olga Lidia Huerta y Alfonso Orta forman parte de las acciones municipales de atención, rescate, esterilización y adopción de animales en Piedras Negras.
Olga Lidia Huerta y Alfonso Orta forman parte de las acciones municipales de atención, rescate, esterilización y adopción de animales en Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Frente a este escenario, la respuesta ciudadana e institucional ha comenzado a virar gradualmente desde el exterminio en perreras hacia programas integrales de rescate, atención veterinaria y control poblacional.

LA HISTORIA DE LUCA: DEL DOLOR A LA REHABILITACIÓN

En medio de esta realidad, Luca —un perro criollo rescatado en la colonia Acoros de Piedras Negras— encarna las consecuencias de la crueldad humana, pero también la posibilidad de una vida distinta.

A su llegada al Centro de Bienestar, Salud y Rescate Animal, Luca presentaba un cuadro crítico: una severa lesión en el globo ocular que requería intervención quirúrgica de emergencia, además de signos evidentes de desnutrición y anemia severa.

El MVZ Alfonso Orta, coordinador operativo del Centro, detalló que el personal actuó de inmediato para intervenir quirúrgicamente el ojo afectado e iniciar un tratamiento intensivo a base de suplementos, medicamentos, desparasitación y alimentación especializada. Durante el mismo procedimiento, Luca fue esterilizado como parte del protocolo de atención integral.

Hoy, tras responder favorablemente al tratamiento y sanar no solo sus heridas físicas, sino también el temor hacia los humanos, se encuentra en espera de una familia adoptante que le abra las puertas de su hogar.

$!La esterilización y la adopción forman parte de las acciones impulsadas para reducir la población de perros en situación de calle.
La esterilización y la adopción forman parte de las acciones impulsadas para reducir la población de perros en situación de calle. JOSUÉ RODRÍGUEZ

PIEDRAS NEGRAS COMO MODELO LOCAL: ESTRATEGIA, ESTERILIZACIÓN Y RED COMUNITARIA

El caso de Luca no es aislado; refleja la escala del reto en el norte del estado. Rescatistas locales estiman que en Piedras Negras existen alrededor de 65 mil perros en situación de calle, una cifra que subraya la urgencia de prevenir el abandono antes de que ocurra.

Para hacer frente a esta situación, el Centro de Bienestar Animal ha impulsado una estrategia basada en la atención médica y la contención poblacional:

Meta de 15 mil atenciones anuales: servicios que abarcan desde vacunación y baños medicados hasta desparasitaciones comunitarias.

Freno a la sobrepoblación: al corte de agosto, la dependencia reportó alrededor de mil 900 esterilizaciones gratuitas, consideradas la única vía efectiva para evitar que miles de cachorros terminen en las calles.

Mecanismos de denuncia: ante reportes por maltrato o abandono, el personal del Centro acude a los domicilios señalados para intervenir y, de ser necesario, poner bajo resguardo legal a los animales amenazados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-mostrara-su-oferta-de-salud-ante-el-mercado-internacional-de-turismo-medico-ED23755616

Esta labor institucional se complementa con el esfuerzo de cerca de una docena de organizaciones de rescate registradas y de decenas de rescatistas independientes.

Olga Lidia Huerta, coordinadora de Rescate Animal, destaca que la sinergia entre el sector público y la sociedad civil ha sido clave. A través de campañas permanentes de adopción, donaciones de alimento para emergencias y eventos con causa como el Pet Run —que recauda fondos para albergues locales como Michilandia y Naricitas Húmedas—, la comunidad ha ido construyendo una red de soporte vital.

EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN: LA VERDADERA SOLUCIÓN

Tanto autoridades como activistas coinciden en que la solución no se limita a recoger animales de las vías públicas, sino a transformar la cultura ciudadana. Programas educativos en escuelas primarias buscan enseñar a las nuevas generaciones el valor del trato digno, la importancia de la esterilización y la responsabilidad que implica integrar una mascota a la familia.

Luca ya superó la prueba de la calle, la desnutrición y la cirugía.

Su historia deja de ser una tragedia para convertirse en un mensaje para toda la comunidad: adoptar, esterilizar y denunciar el maltrato son acciones concretas que transforman vidas y evitan el sufrimiento de miles de seres sintientes.

Ahora, solo falta el último capítulo de su historia: que alguien decida brindarle el hogar que siempre mereció.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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