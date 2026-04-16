Evalúan rehabilitación o reconstrucción de alberca en gimnasio municipal de Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Evalúan rehabilitación o reconstrucción de alberca en gimnasio municipal de Ramos Arizpe
    Se analiza si conviene rehabilitarla o reconstruirla por completo. MANUEL RODRÍGUEZ

El espacio presenta grietas importantes que afectan su funcionamiento

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el Gobierno Municipal analiza el estado de la alberca ubicada en el gimnasio municipal Eulalio Gutiérrez, con el fin de determinar si será rehabilitada o reconstruida en su totalidad.

El edil explicó que el espacio presenta daños estructurales importantes, principalmente grietas de gran tamaño, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de su reparación.

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“Estamos revisando el tema de la alberca porque tiene grietas muy grandes, por lo que no sabemos si rehabilitarla o construirla de nuevo”, señaló.

Indicó que ya se solicitó una evaluación técnica y cotizaciones para comparar los costos entre ambas opciones, con el objetivo de tomar la mejor decisión.

Gutiérrez Merino destacó que una de las principales preocupaciones es la seguridad del inmueble, ya que las filtraciones podrían afectar la estructura del gimnasio.

“El problema es que estas filtraciones dañan la estructura del gimnasio, y eso es lo que queremos evitar”, subrayó.

En cuanto a la inversión, el alcalde estimó que la reparación podría rondar el millón de pesos, debido a los trabajos necesarios en bombas y en la reparación de las grietas.

Asimismo, aclaró que no se trata de un problema superficial que pueda solucionarse con mantenimiento básico, ya que las pruebas realizadas han evidenciado pérdidas considerables de agua.

“El nivel del agua bajó de manera significativa, lo que demuestra que no es un tema que se resuelva solo con pintura”, explicó.

Ante la preocupación de los usuarios, el alcalde aseguró que la alberca no será eliminada, sino que se busca mejorar sus condiciones.

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“No se va a eliminar nada, solo estamos definiendo si la hacemos nueva o la rehabilitamos”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que el compromiso con las actividades deportivas, como los cursos de natación, se mantiene firme, y adelantó que en los próximos días se tomará una decisión tras analizar el presupuesto disponible.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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