Precio de la tortilla sí podría subir hasta cuatro pesos en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 15 abril 2026
    Precio de la tortilla sí podría subir hasta cuatro pesos en Ramos Arizpe
    El posible aumento en combustibles y costos operativos presiona el valor de la tortilla en la región. ESPECIAL

Alza en combustibles y costos operativos presionan el precio del alimento básico en la región

RAMOS ARIZPE, COAH.- El precio del kilo de tortilla podría aumentar entre 1 y 4 pesos en Ramos Arizpe, de acuerdo con el titular de Fomento Económico Municipal, Jacobo Zertuche.

El funcionario explicó que este posible ajuste responde a factores de inflación nacional y global que han incrementado los costos de operación, aunque el precio del maíz y la harina se ha mantenido relativamente estable.

https://vanguardia.com.mx/informacion/por-que-subira-el-precio-de-la-tortilla-hasta-4-pesos-mas-en-que-estados-sera-mas-cara-FI19998490

“El líder tortillero mencionaba de 1 a 4 pesos el incremento; yo creo que sí va a pasar porque ha subido el combustible y el salario”, señaló.

Detalló que el encarecimiento de los energéticos impacta directamente en la cadena de suministro. “Obviamente cuando sube el combustible sube todo, la logística de los viajes y la movilidad sube, suben los precios de los fletes”, explicó.

Respecto al panorama energético, consideró que la tendencia al alza en los combustibles podría mantenerse. “El precio del petróleo ya está casi 30 pesos la Premium; yo veo muy difícil que la Magna siga aguantando”, comentó.

A pesar de este escenario, aseguró que la inversión en el municipio continúa con proyectos recientes de gran escala. “Recién anunció el alcalde una de 750 millones de dólares; hay obra, hay trabajo y formalidad de empleo”, afirmó.

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En cuanto a las condiciones laborales, destacó que Ramos Arizpe se mantiene competitivo en salarios a nivel nacional. “Tenemos el segundo nivel nacional de salarios; cada vez que llegan nuevas empresas se les solicita que contraten principalmente a personas de Ramos Arizpe”, dijo.

Finalmente, subrayó que la seguridad es uno de los factores que sostienen la llegada de inversiones. “Estamos en el estado más seguro de México; la seguridad es tema principal y somos afortunados porque aquí el cobro de piso no existe”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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