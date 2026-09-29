Eventos turísticos impulsan economía de Piedras Negras: Turismo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los eventos turísticos en Piedras Negras representan un motor para atraer visitantes, promover los atractivos de la frontera y fortalecer la economía local, afirmó Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, quien reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá una estrecha coordinación con la región. La funcionaria destacó que la dependencia trabaja de manera coordinada con la cadena de valor del sector para capacitar al personal que tiene contacto directo con los visitantes, bajo la premisa de que los ciudadanos pueden convertirse en embajadores turísticos del estado.

Explicó que esta preparación busca que los prestadores de servicios conozcan la oferta turística de Coahuila, de manera que quienes llegan a Piedras Negras con motivo de un evento puedan conocer otras opciones y ampliar su experiencia durante su estancia. Amezcua González señaló que los eventos insignia tienen como objetivo impulsar la actividad turística y contribuir a la reactivación de la economía regional, por lo que el Estado continuará respaldando las iniciativas con capacidad de atraer visitantes. En el caso de Piedras Negras, resaltó el impacto del tradicional Festival del Nacho, al considerarlo un escaparate para promover al municipio y generar actividad económica. Asimismo, subrayó que el turismo tiene un efecto multiplicador en sectores como el hospedaje, la gastronomía, el transporte y el comercio, por lo que se mantendrá la colaboración con las autoridades municipales.

La secretaria de Turismo reconoció que Piedras Negras cuenta con condiciones para fortalecer su actividad turística durante todo el año, mediante una agenda que permita atraer visitantes y generar beneficios para distintos sectores de la economía local. Finalmente, Amezcua González refrendó el compromiso de la Secretaría de Turismo de impulsar acciones que destaquen las fortalezas de cada región y contribuyan a posicionar a Coahuila como un destino con diversas opciones para quienes buscan conocer nuevos lugares y participar en sus actividades y eventos.