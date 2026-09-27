Nueva caravana migrante avanza por México; Piedras Negras podría estar en su ruta

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Piedras Negras
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    Nueva caravana migrante avanza por México; Piedras Negras podría estar en su ruta
    El contingente, integrado principalmente por hondureños, salió del sur del país con unas 400 personas y ahora reúne alrededor de 300. AP

El contingente, integrado principalmente por hondureños, salió del sur del país con unas 400 personas y ahora reúne alrededor de 300

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una nueva caravana migrante avanza por territorio mexicano después de ingresar por la frontera sur, mientras en la región norte existe expectativa sobre la posibilidad de que el contingente llegue eventualmente a Piedras Negras.

La caravana, identificada como “Fe y Esperanza con Dios”, está integrada principalmente por migrantes hondureños y comenzó su recorrido con alrededor de 400 personas. Tras avanzar desde el río Suchiate hacia Tapachula, Chiapas, el grupo se redujo a aproximadamente 300 integrantes.

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El contingente está conformado por hombres, mujeres, niñas y niños que buscan continuar su desplazamiento hacia el norte del país. Algunos han manifestado su intención de llegar a Estados Unidos, aunque también existe la posibilidad de que parte de los integrantes permanezca en México para buscar empleo.

Tras su paso por Tapachula, la ruta contempla continuar hacia Oaxaca y posteriormente avanzar por otras entidades, aunque el recorrido podría modificarse conforme evolucione la movilización.

PIEDRAS NEGRAS, UNA POSIBILIDAD

Aunque la caravana ha comenzado a avanzar hacia el norte, Piedras Negras no figura hasta ahora como un destino confirmado dentro de su recorrido.

La expectativa se mantiene debido a que esta frontera de Coahuila ha sido utilizada anteriormente por grupos de personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que permita establecer que los aproximadamente 300 integrantes llegarán a Piedras Negras.

Por ello, autoridades y población de la frontera permanecen atentos al avance del contingente y a las decisiones que tome conforme se acerque a las entidades del norte.

La ruta definitiva dependerá de las condiciones que encuentre la caravana durante su recorrido, así como de las decisiones de los propios migrantes, por lo que su eventual llegada a Piedras Negras se mantiene únicamente como una posibilidad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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