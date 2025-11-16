Evitan tragedia, policías de Ramos Arizpe rescatan a mujer que intentó saltar de puente

Coahuila
/ 16 noviembre 2025
    Evitan tragedia, policías de Ramos Arizpe rescatan a mujer que intentó saltar de puente
    Oficiales acudieron al lugar de los hechos a las 14:35 horas del sábado, cuando se reportó que la mujer estaba sentada en el barandal con intención de lanzarse. FOTO: ESPECIAL

Rápida intervención de los oficiales impidieron que la mujer en situación de crisis se lanzara desde el puente La Reyna

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe evitaron que una mujer atentara contra su vida en el puente conocido como La Reyna, ubicado en la carretera Monterrey–Saltillo, luego de una rápida y oportuna intervención registrada la tarde del sábado.

Fue a las 14:35 horas cuando el sistema de emergencias recibió el reporte de una persona sentada sobre el barandal del puente, aparentemente con la intención de lanzarse al vacío. De inmediato se movilizó la unidad 169, cuyos oficiales arribaron para atender la situación.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe reconoce a policías por su desempeño ejemplar en Seguridad Pública

Al llegar, los policías encontraron a un motociclista que ya intentaba dialogar con la mujer. Uno de los oficiales se aproximó con cautela para establecer comunicación y contener la crisis. En una maniobra coordinada, los elementos lograron sujetarla y retirarla del borde, evitando que sufriera alguna lesión.

Tras ponerla a salvo, la mujer fue trasladada en una patrulla para recibir atención médica y psicológica. De acuerdo con sus familiares, actualmente se encuentra bajo tratamiento debido a un cuadro de depresión.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reconoció la labor de los policías involucrados y destacó que este tipo de intervenciones reflejan el compromiso de la corporación con la protección, el acompañamiento y la cercanía hacia la comunidad, priorizando siempre la vida y la integridad de las personas.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas
Con pancartas y consignas, los asistentes exigieron justicia y cuestionaron al Gobierno Federal durante la marcha que recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Marcha convocada por la Generación Z en Torreón reúne mayoritariamente a adultos
Los vehículos eléctricos han ido ganando terreno de a poco en el mercado automotriz nacional.

Avanza venta de autos eléctricos en México; Coahuila aporta el 2.3%
El gobernador Manolo Jiménez acudió al partido con su familia, destacando las fortalezas de la entidad para albergar eventos de talla mundial.

Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp
El Seguro Social en Coahuila afronta más quejas por parte de los derechohabientes.

Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses
¡Y soy rebelde!

¡Y soy rebelde!
El señor de los hilos

El señor de los hilos
Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres

Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres