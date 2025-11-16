Evitan tragedia, policías de Ramos Arizpe rescatan a mujer que intentó saltar de puente

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe evitaron que una mujer atentara contra su vida en el puente conocido como La Reyna, ubicado en la carretera Monterrey–Saltillo, luego de una rápida y oportuna intervención registrada la tarde del sábado.

Fue a las 14:35 horas cuando el sistema de emergencias recibió el reporte de una persona sentada sobre el barandal del puente, aparentemente con la intención de lanzarse al vacío. De inmediato se movilizó la unidad 169, cuyos oficiales arribaron para atender la situación.

Al llegar, los policías encontraron a un motociclista que ya intentaba dialogar con la mujer. Uno de los oficiales se aproximó con cautela para establecer comunicación y contener la crisis. En una maniobra coordinada, los elementos lograron sujetarla y retirarla del borde, evitando que sufriera alguna lesión.

Tras ponerla a salvo, la mujer fue trasladada en una patrulla para recibir atención médica y psicológica. De acuerdo con sus familiares, actualmente se encuentra bajo tratamiento debido a un cuadro de depresión.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reconoció la labor de los policías involucrados y destacó que este tipo de intervenciones reflejan el compromiso de la corporación con la protección, el acompañamiento y la cercanía hacia la comunidad, priorizando siempre la vida y la integridad de las personas.