Ramos Arizpe reconoce a policías por su desempeño ejemplar en Seguridad Pública

En el marco de las reuniones periódicas de seguridad, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe entregó reconocimientos a dos elementos de la Policía Municipal por su desempeño sobresaliente dentro de la corporación. En esta ocasión fueron distinguidos David Alejandro Cabriales Mata, correspondiente al mes de octubre, y Mario Arturo Contreras Ramírez, correspondiente al mes de septiembre.

Los reconocimientos forman parte del programa institucional que busca incentivar el trabajo profesional de los elementos y fortalecer la estrategia integral de seguridad que ha permitido mantener a Ramos Arizpe como una de las ciudades más estables del estado, impulsada por su desarrollo industrial, la calidad de vida y la llegada constante de nuevas inversiones. La sesión fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y contó con la participación del director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, así como representantes de diversas áreas que integran la coordinación de seguridad local. Durante la reunión se analizaron avances, se compartieron reportes y se alinearon esfuerzos para reforzar los operativos en curso. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de reconocer el profesionalismo de los elementos que diariamente trabajan por mantener la tranquilidad en el municipio.