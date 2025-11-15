Ramos Arizpe reconoce a policías por su desempeño ejemplar en Seguridad Pública

Coahuila
/ 15 noviembre 2025
    Ramos Arizpe reconoce a policías por su desempeño ejemplar en Seguridad Pública
    El oficial David Alejandro Cabriales Mata fue reconocido como Policía del Mes de Octubre por su desempeño ejemplar y su compromiso con la seguridad de las familias de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal entregó reconocimientos a dos elementos de la Policía de Ramos Arizpe por su trabajo destacado y su aportación a la estrategia integral de seguridad que impulsa la administración

En el marco de las reuniones periódicas de seguridad, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe entregó reconocimientos a dos elementos de la Policía Municipal por su desempeño sobresaliente dentro de la corporación. En esta ocasión fueron distinguidos David Alejandro Cabriales Mata, correspondiente al mes de octubre, y Mario Arturo Contreras Ramírez, correspondiente al mes de septiembre.

Autoridades municipales destacaron la labor de ambos elementos durante la reunión de seguridad, donde se subrayó que su trabajo fortalece la estrategia integral del municipio. FOTO: CORTESÍA

Los reconocimientos forman parte del programa institucional que busca incentivar el trabajo profesional de los elementos y fortalecer la estrategia integral de seguridad que ha permitido mantener a Ramos Arizpe como una de las ciudades más estables del estado, impulsada por su desarrollo industrial, la calidad de vida y la llegada constante de nuevas inversiones.

La sesión fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y contó con la participación del director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, así como representantes de diversas áreas que integran la coordinación de seguridad local. Durante la reunión se analizaron avances, se compartieron reportes y se alinearon esfuerzos para reforzar los operativos en curso.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de reconocer el profesionalismo de los elementos que diariamente trabajan por mantener la tranquilidad en el municipio.

Mario Arturo Contreras Ramírez recibió la distinción como Policía del Mes de Septiembre gracias a su labor constante, disciplina y profesionalismo dentro de la corporación municipal. FOTO: CORTESÍA

En Ramos Arizpe valoramos el trabajo bien hecho. Cada policía que cumple con su deber con honestidad, entrega y preparación contribuye directamente a la tranquilidad de nuestras familias. Estos reconocimientos son una muestra del respeto y gratitud que tenemos hacia quienes todos los días velan por nuestro municipio, y son también un incentivo para seguir construyendo una seguridad sólida, coordinada y de resultados, expresó el edil.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso por consolidar una corporación preparada, cercana a la ciudadanía y enfocada en mantener un entorno seguro para todas las familias de Ramos Arizpe.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

