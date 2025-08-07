Ex presidenta del ICAI encabezará el primer Tribunal de Disciplina Judicial en Coahuila

En los trabajos de la primera sesión del Tribunal Superior de Disciplina Judicial, fue nombrada Dulce Fuentes Mancillas, como la primera presidenta del órgano que se encargará de vigilar el comportamiento de los impartidores de justicia en Coahuila.

En una sesión que no fue públicamente convocada, los integrantes del órgano que también se integra con los magistrados Rodolfo Rábago Rábago y Rebeca Villarreal Treviño, seleccionaron a Dulce Fuentes para presidir el órgano por un término de al menos los siguientes dos años.

Este órgano se encargará de recibir e investigar quejas contra jueces y magistrados locales, y de imponer sanciones que pueden ir hasta la destitución de los mismos según sea el caso. Este Tribunal, asume las responsabilidades que antes tenía el Consejo de la Judicatura.

Dulce Fuentes Mancillas, concluyó apenas el pasado junio con su encargo como titular del consejo general del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, donde tenía ejerciendo desde agosto del 2023.

La titular del Tribunal de Disciplina Judicial tiene una formación académica en derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, y en su hoja de vida destaca que ha ocupado diversos cargos públicos como en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y en el Ayuntamiento de Saltillo donde trabajó en las áreas de secretaría técnica y transparencia en las administraciones de Manolo Jiménez y Jesús María Fraustro Siller.

Solo en su último cargo como titular de la Unidad de Transparencia en el Municipio de Saltillo en 2022 y 2023, Dulce María Fuentes Mancillas, fueron promovidos en contra de este sujeto obligado un total de 28 recursos de revisión por ciudadanos que se quejaron ante el ICAI por no haber obtenido respuesta por el Ayuntamiento o haber hecho una mala entrega.

Cuando Fuentes Mancillas era titular, de esos 28 recursos, 15 se promovieron durante 2023 y 13 durante 2022, y de ese total, en 22 ocasiones, el ICAI resolvió a favor del ciudadano corroborando que la Unidad de Transparencia de Saltillo no había entregado adecuadamente la información.