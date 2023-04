Exige IP local que debates de candidatos a gobernador de Coahuila den más propuestas

Finalmente, el director de la Canaco Saltillo , César Valdés Ramos, dijo que el primer debate le hubiera gustado que fuera de ideas y de propuestas, pero pareció que no se tenían, al insistir en la descalificación por parte de algunos candidatos.

El presidente del C entro de Estudios Económicos del Comercio Servytur (CEECS) , Jorge Dávila Flores, indicó que le hubiera gustado que llevaran más propuestas y menos descalificaciones.

“Deben ser de más propuestas y de más seriedad como candidatos a la gubernatura, no a darse cacerolazos como lo hicieron”, dijo, añadiendo que para el Debate Ciudadano del miércoles esperan un público más respetuoso y que exista disciplina para que los candidatos se expresen mejor.

La iniciativa privada local exigió que se tengan debates de propuestas y no de descalificaciones en medio del proceso de sucesión a la gubernatura de Coahuila , dejando en claro que lo que quiere saber la ciudadanía es cómo atenderán los problemas del estado .

“Lo que esperamos es centrarse en propuestas y no en buenos deseos, cuestiones realizables en el espacio que se considera el sexenio y es lo que les correspondería gobernar a quien vaya a ser electo”, expuso Alejandro Pepi, presidente de Canaco.

“Estuvo muy accidentado, de ataques, deberían ser de más propuesta, de más seriedad, de realmente como candidatos a una gubernatura y no de darse cacerolazos como lo fueron a hacer ayer”, sugirió José A. Rodríguez, presidente de la CAPI.

CUESTIONA EXPRESIDENTA DE IEC A MODERADORES

La expresidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, criticó la imparcialidad de los moderadores del debate, al afirmar que se esperaban descalificaciones entre los candidatos, pero no de los encargados de conducir el ejercicio.

“Es una sorpresa que algunas descalificaciones provinieron de los moderadores contratados por el órgano electoral. Esto rompe el principio de imparcialidad y objetividad del árbitro electoral ¿Qué opinan?”, cuestionó.

Asimismo, puntualizó que “cuando el árbitro no sabe las reglas y como consecuencia de ello no las aplica, se sale de control el partido. ¡Esto sí que no lo esperábamos!”