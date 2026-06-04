Exige Rubén Moreira, diputado por Coahuila, blindar vías federales ante nuevas tácticas del crimen

Frente al incremento de la violencia en los principales corredores carreteros del País y la aparición de métodos cada vez más sofisticados utilizados por grupos delictivos, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez presentó un punto de acuerdo para exigir al Gobierno Federal el fortalecimiento inmediato de las estrategias de vigilancia y protección en las carreteras federales. El coordinador parlamentario del PRI advirtió sobre una preocupante modalidad de asalto reportada por operadores de transporte de carga en la autopista Puebla-Orizaba, particularmente en el tramo de las Cumbres de Maltrata. De acuerdo con las denuncias, delincuentes arrojan polvo de extintores directamente contra los parabrisas de los tráileres en movimiento, anulando la visibilidad de los conductores y obligándolos a detenerse para posteriormente despojarlos de las unidades y su carga.

Moreira Valdez señaló que esta práctica se suma a otros mecanismos empleados por la delincuencia organizada en distintos puntos del País, entre ellos falsos retenes, el uso de luces láser para deslumbrar a los operadores, la colocación de ponchallantas y bloqueos improvisados sobre las carreteras. “Las carreteras mexicanas se han convertido en zonas de alto riesgo para quienes transportan mercancías, realizan actividades productivas o viajan con sus familias. La ausencia de una estrategia eficaz de seguridad está permitiendo que los grupos criminales perfeccionen sus métodos mientras las autoridades se muestran rebasadas”, sostuvo. El legislador recordó que el autotransporte moviliza cerca del 56 por ciento de las mercancías que circulan por vía terrestre en México, por lo que la inseguridad en las rutas nacionales trasciende el ámbito de los operadores y repercute directamente en la economía, al elevar costos logísticos, afectar cadenas de suministro y disminuir la competitividad del País. Asimismo, destacó que organismos empresariales reportan un promedio de 21 robos diarios al transporte de carga, de los cuales alrededor del 80 por ciento se cometen con violencia. Entre las zonas con mayores índices de riesgo figura el corredor conformado por Estado de México, Puebla y Veracruz.

A través del punto de acuerdo, Moreira Valdez exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a reforzar los operativos permanentes de patrullaje, supervisión y monitoreo en los tramos con mayor incidencia delictiva. Además, planteó el diseño de protocolos específicos para prevenir y responder a las nuevas formas de ataque utilizadas por la delincuencia, incluyendo el empleo de extintores, sustancias que reduzcan la visibilidad de los conductores, ponchallantas y otros mecanismos destinados a forzar la detención de vehículos. El legislador subrayó que garantizar condiciones seguras en la red carretera nacional constituye una responsabilidad ineludible del Estado mexicano, indispensable para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, proteger la actividad productiva y restablecer la confianza de quienes diariamente utilizan las vías de comunicación del país.

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