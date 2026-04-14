Exige Rubén Moreira, diputado por Coahuila, que comparezca los titulares de Pemex, la Marina y Medio Ambiente

Legisladores del PRI en la Cámara de Diputados urgieron la comparecencia de funcionarios federales ante los incidentes registrados en la refinería de Dos Bocas, al advertir riesgos ambientales, operativos y de seguridad que, señalaron, no han sido esclarecidos. El coordinador parlamentario, Rubén Moreira Valdez, junto con el diputado Erubiel Alonso Que, respaldados por su bancada, exigieron que titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como de las secretarías de Medio Ambiente y Marina, acudan a rendir cuentas sobre los problemas técnicos, explosiones y el manejo de riesgos en la instalación.

Los legisladores acusaron falta de transparencia por parte del Gobierno Federal ante eventos recientes, incluyendo derrames que han impactado al Golfo de México, afectando ecosistemas, actividades pesqueras y el turismo en diversas zonas costeras. SEÑALAN OPACIDAD Y AMBIENTACIONES AMBIENTALES Moreira Valdez contrastó la respuesta de autoridades mexicanas con la de Estados Unidos en casos similares, como incidentes en la refinería de Deer Park, donde —afirmó— la información se difunde de manera inmediata para evitar sanciones ambientales. Por su parte, Alonso Que denunció deficiencias en protocolos de seguridad industrial y criticó el manejo de la información por parte de Pemex, al considerar que no se ha dimensionado públicamente el alcance de los daños ocasionados por los accidentes. El legislador coahuilense advirtió que la empresa productiva del Estado enfrenta una crisis que se refleja en incendios en instalaciones, derrames recurrentes y presiones en el mercado de combustibles. Asimismo, cuestionó promesas incumplidas en torno a la reducción de precios, al señalar que actualmente los costos de gasolina y diésel se mantienen elevados.

Ante este panorama, anunció que presentarán un punto de acuerdo para exigir explicaciones formales y medidas correctivas, en coordinación con legisladores de entidades afectadas, particularmente en el sureste del país. Finalmente, Moreira Valdez sostuvo que la falta de rendición de cuentas y la opacidad en proyectos estratégicos comprometen la confianza pública, al tiempo que advirtió sobre el impacto económico de obras que, dijo, han sido mal planeadas y ejecutadas sin suficiente supervisión.

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