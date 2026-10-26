Exigen transportistas de La Laguna seguridad en carreteras; protestan en El Vergel

La concentración se realiza a la altura de El Vergel, donde los participantes se sumaron a una jornada nacional de protesta. Aclararon que la movilización es pacífica y no contempla bloquear la carretera, por lo que el tránsito vehicular continúa abierto.

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Ante los robos, agresiones y presuntas extorsiones que denuncian durante sus recorridos, transportistas de La Laguna se manifestaron este lunes en la carretera Gómez Palacio-Jiménez para exigir al Gobierno Federal mayor vigilancia y condiciones seguras para trabajar.

En el lugar participan integrantes de Hombres Asociados en el Movimiento del Transporte, A.C. (HAMOTAC), y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), quienes pidieron una respuesta de las autoridades frente a los hechos delictivos que, señalaron, amenazan tanto a los operadores como a su patrimonio.

Una de las principales demandas es reforzar la presencia de vigilancia en las vías federales, particularmente en las rutas hacia el centro y sur del país. De acuerdo con los manifestantes, en esos trayectos enfrentan riesgos que mantienen en constante preocupación a quienes trasladan mercancías.

Los trabajadores del volante señalaron que recorrer largas distancias se ha convertido en una actividad marcada por la incertidumbre. Por ello, reclamaron acciones concretas que les permitan realizar sus viajes sin quedar expuestos a hechos delictivos.

También exigieron frenar los presuntos abusos y actos de extorsión que aseguran padecer durante sus jornadas.

Advirtieron que estas situaciones repercuten en su trabajo y en los ingresos con los que sostienen a sus familias.

La protesta, explicaron, busca hacer visibles las condiciones que enfrenta el sector y obtener atención de las autoridades federales. Mantener abierta la circulación forma parte de su decisión de expresar las demandas sin perjudicar a otros conductores ni detener el traslado de mercancías.

Para quienes participan en la movilización, la exigencia parte de una necesidad cotidiana: salir a carretera, cumplir con su trabajo y regresar con vida a casa.

Señalaron que esa tranquilidad depende de una respuesta efectiva frente a la inseguridad.