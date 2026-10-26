Exigen transportistas de La Laguna seguridad en carreteras; protestan en El Vergel

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    Exigen transportistas de La Laguna seguridad en carreteras; protestan en El Vergel
    Integrantes de HAMOTAC y CANACAR pidieron al Gobierno Federal reforzar la vigilancia en las carreteras para proteger a los operadores y sus unidades. SANDRA GÓMEZ

Transportistas de La Laguna se manifestaron en la carretera Gómez Palacio-Jiménez para exigir mayor vigilancia y seguridad en las vías federales

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Ante los robos, agresiones y presuntas extorsiones que denuncian durante sus recorridos, transportistas de La Laguna se manifestaron este lunes en la carretera Gómez Palacio-Jiménez para exigir al Gobierno Federal mayor vigilancia y condiciones seguras para trabajar.

La concentración se realiza a la altura de El Vergel, donde los participantes se sumaron a una jornada nacional de protesta. Aclararon que la movilización es pacífica y no contempla bloquear la carretera, por lo que el tránsito vehicular continúa abierto.

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En el lugar participan integrantes de Hombres Asociados en el Movimiento del Transporte, A.C. (HAMOTAC), y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), quienes pidieron una respuesta de las autoridades frente a los hechos delictivos que, señalaron, amenazan tanto a los operadores como a su patrimonio.

$!La movilización se realizó a la altura de El Vergel, Durango, sin bloquear la circulación vehicular.
La movilización se realizó a la altura de El Vergel, Durango, sin bloquear la circulación vehicular. SANDRA GÓMEZ

Una de las principales demandas es reforzar la presencia de vigilancia en las vías federales, particularmente en las rutas hacia el centro y sur del país. De acuerdo con los manifestantes, en esos trayectos enfrentan riesgos que mantienen en constante preocupación a quienes trasladan mercancías.

Los trabajadores del volante señalaron que recorrer largas distancias se ha convertido en una actividad marcada por la incertidumbre. Por ello, reclamaron acciones concretas que les permitan realizar sus viajes sin quedar expuestos a hechos delictivos.

También exigieron frenar los presuntos abusos y actos de extorsión que aseguran padecer durante sus jornadas.

Advirtieron que estas situaciones repercuten en su trabajo y en los ingresos con los que sostienen a sus familias.

La protesta, explicaron, busca hacer visibles las condiciones que enfrenta el sector y obtener atención de las autoridades federales. Mantener abierta la circulación forma parte de su decisión de expresar las demandas sin perjudicar a otros conductores ni detener el traslado de mercancías.

Para quienes participan en la movilización, la exigencia parte de una necesidad cotidiana: salir a carretera, cumplir con su trabajo y regresar con vida a casa.

Señalaron que esa tranquilidad depende de una respuesta efectiva frente a la inseguridad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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