Exposición fotográfica recuerda la lucha vecinal para salvar un nogal en Saltillo

Más de 36 fotografías integran la exposición Historia gráfica del salvamento del nogal de la calle Sauce, presentada por la académica Andrea Jiménez, con la participación de vecinas y vecinos que formaron parte de la lucha por preservar este árbol en la colonia Jardín, al norte de Saltillo. La muestra reúne imágenes de distintos momentos del proceso de defensa del nogal y documenta la organización ciudadana que surgió en torno a su salvamento. El material fotográfico recupera una historia vecinal que hoy forma parte de la memoria de quienes participaron en esta causa.

Durante la inauguración, el pasado sábado Armando López destacó que la exposición representa un reconocimiento al esfuerzo colectivo y a la participación de los habitantes en la defensa del patrimonio natural de Saltillo.

Señaló que el salvamento del nogal permitió demostrar la importancia de la organización vecinal para proteger los árboles y los espacios que forman parte de la vida de la ciudad. La exposición también busca preservar el registro de esta experiencia ciudadana, desde las primeras acciones de defensa hasta la consolidación de una causa compartida por habitantes de la colonia Jardín. Con más de tres decenas de imágenes, la historia del nogal de la calle Sauce queda documentada como un ejemplo de participación ciudadana y defensa del entorno urbano, en una ciudad donde la protección de las áreas verdes representa uno de los temas de interés para sus habitantes.

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