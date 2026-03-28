Extraviadas de cuarteles de policías municipales de Coahuila, al menos 21 armas de fuego

El Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI dio a conocer que Coahuila es una de las entidades del país donde se reportó el extravío o la desaparición de armas de fuego propiedad de la autoridad. De acuerdo con los datos registrados en el Censo, al cierre de 2024, en Coahuila fueron reportadas como desaparecidas o extraviadas al menos 21 armas de fuego.

Estas armas están integradas en los catálogos de inventario del armamento de cada cuartel; sin embargo, no han sido encontradas físicamente en los últimos registros que se realizan periódicamente. Se trata de 10 armas largas y 11 armas cortas que no han sido encontradas en los conteos, por lo menos de ese año. En este informe, el INEGI incluyó por primera vez este dato, por lo que no existen comparaciones directas con el manejo de armas en años anteriores, por lo menos en el panorama municipal. Mientras que en ese año se registró la desaparición de ese total de armas en Coahuila, el Censo no registró reportes de la localización de esa u otra artillería en el estado proveniente de los catálogos. Según la información expuesta en el Censo, esta situación fue reportada como incidencia en dos cuarteles; sin embargo, no se menciona cuáles.

A decir del informe, si bien Coahuila no es una de las entidades donde se han registrado más armas desaparecidas o extraviadas, sí es una de las pocas entidades donde se reportó incidencia en todo el país. Solo hablando de armas, el Censo señala que en el país se extraviaron un total de 366 armas, y esto ocurrió solo en 12 entidades del país, entre ellas Coahuila. Las entidades con mayor cantidad de armas desaparecidas o extraviadas fueron el Estado de México, con un total de 23 armas largas y 101 armas cortas perdidas; Puebla, con 17 armas largas y 40 cortas perdidas; Jalisco, con 17 y 25; Guerrero, con 9 y 19; y después de estas se encuentra la incidencia de Coahuila.

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