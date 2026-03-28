¿Camarones en Semana Santa? Saltillenses optan por mojarras y mariscos económicos

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Saltillo
/ 28 marzo 2026
    ¿Camarones en Semana Santa? Saltillenses optan por mojarras y mariscos económicos
    Ofertas de mariscos en comercios locales, buscan atraer a clientes que priorizan precios accesibles durante la temporada de Cuaresma. FRANCISCO MUÑIZ

Entre tradición y economía, familias buscan mariscos más baratos en Cuaresma

En plena temporada de Cuaresma, los mariscos vuelven a colocarse en la mesa de los saltillenses, aunque este año el comportamiento del consumo muestra contrastes: mientras algunos comerciantes reportan incremento en ventas, otros señalan que el movimiento se mantiene similar al del 2025, con clientes cada vez más enfocados en opciones económicas.

Durante un recorrido por proveedores ubicados en la zona centro, en las inmediaciones del Mercado Juárez, vendedores coincidieron en que los precios se han mantenido estables, aunque anticipan un posible aumento a partir de la próxima semana.

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“Ya entrando a la Cuaresma se aumentaron las ventas, muy altas”, comentó uno de los comerciantes, quien además señaló que han optado por reducir precios en algunos productos como el camarón crudo y la tilapia para atraer clientes.

Sin embargo, no todos comparten el mismo panorama. “En mi realidad no aumentó, el consumo ha estado igual que el año pasado”, explicó otro proveedor, quien añadió que el verdadero repunte suele comenzar días antes de Semana Santa, cuando las familias salen de vacaciones y compran para llevar.

$!Lista de precios en proveedor del centro de Saltillo muestra estabilidad en costos, aunque comerciantes prevén aumentos rumbo a Semana Santa.
Lista de precios en proveedor del centro de Saltillo muestra estabilidad en costos, aunque comerciantes prevén aumentos rumbo a Semana Santa. FRANCISCO MUÑIZ

Precios: entre ofertas y contrastes

De acuerdo con los datos recabados, algunos de los precios más accesibles en proveedores locales incluyen:

*Filete de pescado desde 50 pesos el kilo

*Sopa de mariscos a 60 pesos el kilo

*Mojarra alrededor de 57 a 80 pesos el kilo

*Camarón crudo desde 200 pesos el kilo

*Pulpo crudo en aproximadamente 255 pesos el kilo

En contraste, en supermercados los costos son considerablemente más altos:

*Filete de tilapia: 314 pesos por kilo

*Mojarra en filete: 179 pesos por kilo

*Camarón crudo: 254 pesos por kilo

*Camarón cocido: 324 pesos por kilo

*Salmón: hasta 499 pesos por kilo

*Pulpo cocido: hasta 579 pesos por kilo

Esta diferencia ha provocado que muchos consumidores opten por comprar en mercados tradicionales o directamente con proveedores.

¿Qué está comprando la gente?

Los comerciantes coinciden en un punto: el consumidor actual busca gastar menos. “Sí buscan siempre opciones económicas”, señalaron. Los productos más demandados siguen siendo los básicos de la temporada: la mojarra se posiciona como el más vendido, seguido por el camarón y los filetes de pescado. Mientras que productos como el pulpo o los mariscos más especializados quedan para quienes tienen mayor presupuesto.

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Además, algunos vendedores mencionaron que cuando los clientes no compran mariscos, optan por alternativas como atún, almejas u ostiones.

Obstáculos: estacionamiento y movilidad

Más allá de precios y consumo, comerciantes del centro señalaron un problema que impacta directamente en sus ventas: los parquímetros.

De acuerdo con testimonios, muchos clientes evitan detenerse a comprar por temor a multas o a que se les agote el tiempo de estacionamiento.

“Eso hace que la gente no se detenga con calma a comprar”, explicaron.

Aunque por ahora los precios se mantienen, los vendedores prevén que el incremento podría darse a partir del próximo martes, como ocurre tradicionalmente en Semana Santa.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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