Falla elevador de plaza comercial en Piedras Negras y nueve jóvenes quedan atrapadas

Coahuila
/ 23 enero 2026
    Falla elevador de plaza comercial en Piedras Negras y nueve jóvenes quedan atrapadas
    Bomberos y Protección Civil realizaron el rescate de nueve jóvenes atrapados en un elevador de la plaza Punto Tec. FOTO: REDES SOCIALES

El elevador fue clausurado tras la falla mecánica y permanecerá fuera de servicio hasta que concluya la revisión técnica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una falla mecánica en el elevador de la plaza comercial Punto Tec generó momentos de alarma la mañana de este jueves, luego de que nueve jóvenes quedaran atrapados cuando se dirigían al gimnasio ubicado en el segundo nivel del complejo.

El incidente se registró poco después de las seis de la mañana, cuando el grupo abordó el ascensor para iniciar su rutina de ejercicio. Durante el trayecto, el elevador se detuvo de manera repentina entre pisos, impidiendo la salida de los usuarios y obligándolos a permanecer encerrados por varios minutos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tiendas quieren los saltillenses en 2026? Zara y Chedraui encabezan preferencias

Ante la situación, se realizó un reporte al número de emergencias 911, lo que derivó en la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil. Aunque personal de la plaza acudió con llaves de emergencia, fue necesario el uso de equipo especializado para poder liberar a las personas atrapadas.

Una vez fuera del elevador, se confirmó que ninguno de los jóvenes presentó lesiones; no obstante, algunos fueron atendidos en el lugar por crisis nerviosa derivada del encierro y la tensión del momento.

Tras el rescate, autoridades determinaron la clausura inmediata del elevador, el cual permanecerá fuera de operación hasta que se realice una revisión técnica que garantice su correcto funcionamiento y seguridad para los usuarios.

Este incidente ocurre en un contexto de recientes hechos relacionados con la seguridad en el mismo complejo comercial, luego de que días atrás una mujer sufriera una caída por las escaleras tras desvanecerse al salir del gimnasio, situación que ha generado inquietud entre visitantes y usuarios del lugar.

