FAM tendrá más de 500 millones de pesos para infraestructura educativa en Coahuila

Este año, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), parte del Ramo 33 en México, contará con más de 500 millones de pesos para el financiamiento de infraestructura educativa en Coahuila, informó Domingo Hernández, titular de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coahuila.

Aunque aún no se tiene la cifra exacta, el funcionario aseguró que el monto no puede ser menor al ejercido el año anterior y debe considerar al menos un 4 por ciento adicional por inflación, lo que asegura que el presupuesto se mantenga por encima de la mencionada cifra.

Cabe recordar que estos recursos se utilizan para la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de educación Básica, Media Superior y Superior, incluyendo mejoras en accesibilidad y tecnología.

El delegado destacó que, aunque los recursos son significativos, son insuficientes frente a la demanda de infraestructura educativa en Coahuila. Con ellos se busca construir nuevos planteles, mejorar instalaciones existentes, rehabilitar aulas y techumbres, y dotar de equipamiento básico a las escuelas.

Explicó que del total del FAM asignado al Estado, cerca del 20 por ciento se destina a un fideicomiso, correspondiente a una deuda del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) por un préstamo solicitado años atrás para obras educativas. El resto, alrededor de 300 millones de pesos, queda disponible directamente para infraestructura en los planteles de todo el Estado.

La distribución de los recursos entre los niveles educativos se define aún en juntas de gobierno y directivas del ICIFED. Actualmente se trabaja en un anteproyecto para 2026, y esta semana se autorizará la repartición de los fondos destinados a las universidades.