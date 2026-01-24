FAM tendrá más de 500 millones de pesos para infraestructura educativa en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 24 enero 2026
    FAM tendrá más de 500 millones de pesos para infraestructura educativa en Coahuila
    El Fondo de Aportaciones Múltiples contará con más de 500 millones de pesos para aplicar en infraestructura educativa en Coahuila. FOTO: ESPECIAL

Los recursos se destinarán a creación, rehabilitación y equipamiento de escuelas en todos los niveles educativos

Este año, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), parte del Ramo 33 en México, contará con más de 500 millones de pesos para el financiamiento de infraestructura educativa en Coahuila, informó Domingo Hernández, titular de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coahuila.

Aunque aún no se tiene la cifra exacta, el funcionario aseguró que el monto no puede ser menor al ejercido el año anterior y debe considerar al menos un 4 por ciento adicional por inflación, lo que asegura que el presupuesto se mantenga por encima de la mencionada cifra.

TE PUEDE INTERESAR: Acercan el arte a las colonias con exposición ‘La Forja’ en Saltillo

Cabe recordar que estos recursos se utilizan para la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de educación Básica, Media Superior y Superior, incluyendo mejoras en accesibilidad y tecnología.

El delegado destacó que, aunque los recursos son significativos, son insuficientes frente a la demanda de infraestructura educativa en Coahuila. Con ellos se busca construir nuevos planteles, mejorar instalaciones existentes, rehabilitar aulas y techumbres, y dotar de equipamiento básico a las escuelas.

Explicó que del total del FAM asignado al Estado, cerca del 20 por ciento se destina a un fideicomiso, correspondiente a una deuda del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) por un préstamo solicitado años atrás para obras educativas. El resto, alrededor de 300 millones de pesos, queda disponible directamente para infraestructura en los planteles de todo el Estado.

La distribución de los recursos entre los niveles educativos se define aún en juntas de gobierno y directivas del ICIFED. Actualmente se trabaja en un anteproyecto para 2026, y esta semana se autorizará la repartición de los fondos destinados a las universidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Infraestructura
Escuelas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


FMI

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad