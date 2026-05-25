Familia de Ramos Arizpe solicita apoyo para costear estudios y gastos médicos de menor internado por neuroinfección

RAMOS ARIZPE, COAH.- Una familia de la colonia Jardines de Analco, en Ramos Arizpe, solicita urgentemente el apoyo de la comunidad civil y de las autoridades para cubrir una deuda médica y realizar estudios especializados a Ángel Damián, un menor de 12 años de edad que recientemente sufrió una severa crisis de salud. El menor fue internado de emergencia en el Hospital Materno Infantil luego de presentar un cuadro agudo de convulsiones que lo dejó inconsciente. Tras permanecer una semana hospitalizado bajo observación, los médicos determinaron de forma preliminar que el paciente sufrió una neuroinfección.

Angie Castillo, hermana mayor del menor y quien encabeza las acciones de apoyo para sus padres, explicó la delicada situación financiera que enfrentan debido a los altos costos derivados de la hospitalización y los análisis clínicos que se requieren con urgencia para dar seguimiento al caso. “Lo acaban de dar de alta apenas el sábado en la noche, pero nos piden unos análisis de 26000 pesos y aparte el costo que se tiene que pagar en el hospital de 50000 pesos más o menos... nada más nos dijeron que era una neuroinfección”, detalló Castillo en entrevista médica. La entrevistada enfatizó que los médicos tratantes insisten en la imperiosa necesidad de realizar los estudios correspondientes a la brevedad posible, con la finalidad de descartar secuelas graves en el menor y “corroborar que no pueda recaer el niño” tras haber abandonado el nosocomio.

Ante la falta de recursos económicos familiares, Angie Castillo mencionó que ha intentado buscar el auxilio de las instancias gubernamentales competentes para mitigar la deuda acumulada y los costos futuros, aunque hasta el momento no ha obtenido una respuesta favorable por parte de los funcionarios. “No tenemos los recursos... No solo le mandé mensaje a lo que viene siendo H. Memorales, pero no me ha respondido el mensaje”, manifestó la hermana de Ángel Damián, quien espera que la difusión de la problemática acelere la canalización de apoyos institucionales. Para quienes deseen sumarse a la causa y contribuir con la recuperación de Ángel Damián, la familia puso a disposición el número celular 844 120 9736 para contacto directo, así como la cuenta con CLABE Interbancaria 728969000041091446 a nombre de Angie Castillo (SPIN).

Publicidad