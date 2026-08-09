Miguel Riquelme revisará operación del Centro de Justicia e Inspección Municipal de Torreón
El alcalde informó que la evaluación busca consolidar procesos más ágiles, una supervisión efectiva y una atención transparente para la ciudadanía
TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que durante esta semana realizará una revisión puntual de la operación del Centro de Justicia Municipal y de la Dirección de Inspección y Verificación, áreas adscritas a la Secretaría del Ayuntamiento y vinculadas directamente con la atención ciudadana, la regulación comercial y el orden administrativo.
Señaló que los ajustes efectuados en distintas direcciones municipales desde el inicio de su gestión han permitido avanzar en la eficiencia de los trámites, fortalecer los mecanismos de supervisión y mejorar la respuesta institucional ante las necesidades de la población.
Explicó que, tras asumir el cargo hace poco más de un mes, se atendieron temas relacionados con las licencias de alcoholes, cuya autorización fue sometida a consideración del Cabildo durante su primera sesión.
A partir de ello, se instruyó a la Dirección de Inspección y Verificación a reforzar las revisiones correspondientes, asegurar el cumplimiento de la normativa y elevar la calidad del servicio.
Riquelme Solís destacó también los resultados obtenidos con el nombramiento de José Ignacio Máynez como titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, donde se han impulsado mejoras en los procesos administrativos y en el seguimiento de licencias de construcción que permanecían detenidas.
Indicó que el ordenamiento de estos procedimientos brinda mayor certeza a quienes realizan gestiones ante el Municipio. Además, contribuye a mantener un mejor control en áreas estratégicas para el desarrollo urbano y la actividad económica de Torreón.
Finalmente, señaló que la operación cotidiana del Centro de Justicia Municipal y de la Dirección de Inspección y Verificación se mantiene bajo validación permanente, con el propósito de garantizar servicios eficientes, transparentes y cercanos a la ciudadanía.