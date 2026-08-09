Miguel Riquelme revisará operación del Centro de Justicia e Inspección Municipal de Torreón

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    Miguel Riquelme revisará operación del Centro de Justicia e Inspección Municipal de Torreón
    Miguel Ángel Riquelme Solís informó que esta semana revisará la operación de áreas municipales relacionadas con justicia, inspección y atención ciudadana. SANDRA GÓMEZ

El alcalde informó que la evaluación busca consolidar procesos más ágiles, una supervisión efectiva y una atención transparente para la ciudadanía

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que durante esta semana realizará una revisión puntual de la operación del Centro de Justicia Municipal y de la Dirección de Inspección y Verificación, áreas adscritas a la Secretaría del Ayuntamiento y vinculadas directamente con la atención ciudadana, la regulación comercial y el orden administrativo.

Señaló que los ajustes efectuados en distintas direcciones municipales desde el inicio de su gestión han permitido avanzar en la eficiencia de los trámites, fortalecer los mecanismos de supervisión y mejorar la respuesta institucional ante las necesidades de la población.

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Explicó que, tras asumir el cargo hace poco más de un mes, se atendieron temas relacionados con las licencias de alcoholes, cuya autorización fue sometida a consideración del Cabildo durante su primera sesión.

A partir de ello, se instruyó a la Dirección de Inspección y Verificación a reforzar las revisiones correspondientes, asegurar el cumplimiento de la normativa y elevar la calidad del servicio.

Riquelme Solís destacó también los resultados obtenidos con el nombramiento de José Ignacio Máynez como titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, donde se han impulsado mejoras en los procesos administrativos y en el seguimiento de licencias de construcción que permanecían detenidas.

Indicó que el ordenamiento de estos procedimientos brinda mayor certeza a quienes realizan gestiones ante el Municipio. Además, contribuye a mantener un mejor control en áreas estratégicas para el desarrollo urbano y la actividad económica de Torreón.

Finalmente, señaló que la operación cotidiana del Centro de Justicia Municipal y de la Dirección de Inspección y Verificación se mantiene bajo validación permanente, con el propósito de garantizar servicios eficientes, transparentes y cercanos a la ciudadanía.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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