Familias de víctimas de feminicidio en Coahuila claman intervención de la ONU por falta de justicia

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    Familias de víctimas de feminicidio en Coahuila claman intervención de la ONU por falta de justicia
    Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU, encabezó reunión en México en medio de exigencias de familias de víctimas de feminicidio que demandan intervención internacional. ESPECIAL

Acompañadas por colectivos de todo el país, familiares de víctimas de feminicidio denunciaron omisiones del Estado y pidieron audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum

En el marco de la visita de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un grupo de cien familias mexicanas víctimas de feminicidio y desaparición envió una carta urgente para denunciar la falta de justicia. “Vivimos un absoluto desamparo, un viacrucis desalentador”, se indica en el documento.

Sandra Soto, quien ha recorrido un camino de nueve años en la búsqueda de justicia por el feminicidio de Serymar en Torreón, cuestionó la actuación de las autoridades. Señaló que las familias han tenido que convertirse en expertas en derecho para exigir castigo contra los responsables. Aunque actualmente cuentan con una sentencia, temen que pueda ser impugnada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alto-comisionado-de-la-onu-pide-no-politizar-tema-de-desaparecidos-tras-reunion-con-sheinbaum-GB20211447

Sandra, junto a decenas de familiares de mujeres asesinadas en México, pidió la intervención de la ONU. “Vivimos una pandemia incontenible de violencia feminicida”, señalaron. La carta, fechada el 22 de abril de 2026, califica la situación actual en esos términos.

Las familias firmantes señalaron que, lejos de las cifras oficiales que intentan minimizar la crisis, la realidad es devastadora. En México, 13 mujeres son asesinadas cada día con una saña creciente.

ESTADO OMISO

El documento denuncia una negativa sistemática del Gobierno Federal para escuchar a las víctimas. Esto ha obligado a las familias a convertirse en investigadoras, abogadas y peritos para forzar a las autoridades a cumplir con su deber.

Ante este panorama, solicitaron formalmente la intercesión de Türk para que la presidenta Claudia Sheinbaum les conceda una audiencia y puedan expresar sus inquietudes. “No podemos permitir que el destino de nuestras mujeres siga siendo el olvido o la impunidad”, se indica en la carta.

LAS DEMANDAS CENTRALES

Las familias pidieron la intervención de autoridades internacionales ante la falta de procuración de justicia del Estado. Exigieron sentencias firmes y la eliminación de beneficios o medios de impugnación que faciliten la libertad de los feminicidas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/activistas-piden-ayuda-a-jefe-de-derechos-humanos-de-la-onu-ante-desapariciones-en-mexico-PK20191097

También solicitaron la protección a la orfandad mediante la creación de un programa nacional con recursos suficientes para hijos e hijas de víctimas, que garantice su educación y salud. Además, plantearon que adolescentes que cometan crímenes con alto grado de crueldad sean juzgados conforme a la gravedad del delito y no solo por su edad.

Por último, pidieron una rendición de cuentas estricta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA MEMORIA

La carta está respaldada por una extensa lista de familiares de víctimas de todo el país, incluidos casos emblemáticos. Además de Sandra Soto, participa Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, víctima en Nuevo León, así como Rocío Almanza, madre de Evelyn Aide, víctima en Saltillo.

También se suman representantes de colectivos de Quintana Roo, Puebla, Chiapas, el Estado de México y la Ciudad de México. Las familias concluyeron que su lucha es por la memoria, la justicia y la redignificación de quienes ya no están, y esperan que la presencia de la ONU en México funcione como un puente que finalmente las acerque a la justicia.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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