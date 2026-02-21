Fenómeno Therian en Saltillo: identidad, redes sociales y salud mental

En los últimos días, la palabra ‘Therian’ comenzó a circular con fuerza en redes sociales y conversaciones en Saltillo. Videos, comentarios y reacciones —algunas de ellas burlonas— colocaron en el centro de la discusión a personas que se identifican con una esencia animal. La visibilidad del tema abrió preguntas: ¿se trata de una moda digital?, ¿es un fenómeno nuevo?, ¿tiene implicaciones en la salud mental?, y ¿qué papel juegan las redes sociales en todo esto? Para entender el fenómeno sin estigmas ni juicios, especialistas en comunicación y psicología ayudan a explicarlo desde distintas aristas. TE PUEDE INTERESAR: ‘Estamos listos para avanzar’: Manolo Jiménez respalda ante Sheinbaum el proyecto Gas Coahuila REDES SOCIALES, ALGORITMOS Y VIRALIDAD El doctor Gabriel Pérez Salazar, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, señala que la reciente exposición no es casual. “Es un fenómeno que explotó hace relativamente pocos días, que obedece a varios factores. Por un lado, se trata de un asunto que llama la atención. Es decir, nos puede sorprender: ‘ah, mira, hay personas que se identifican como un determinado animal’, y eso apela a la curiosidad de las personas y lo convierte en un asunto que, insisto, por ser poco usual tiene altos potenciales de viralidad”. Cuando el tema comienza a compartirse, explica, se activa una dinámica propia de las plataformas digitales. “Una vez que empieza a hablarse eso, se convierte en todo un fenómeno viral en el que, precisamente por esta novedad, por esto que no es tan frecuente -que muchos quizás ni siquiera sabíamos que existía-, se empieza a hablar, a dar opiniones y a hacer memes, y van brincando de una red a otra. Va de TikTok a Facebook, va ahí a Instagram, y da lugar entonces a esta gran visibilidad, que hemos estado observando en los últimos días”. El especialista subraya que no se trata solo de decisiones humanas, sino también del funcionamiento de los algoritmos. “No es que solamente las personas lo estén compartiendo, sino que el algoritmo detecta que se está compartiendo con mucha frecuencia, con mucha intensidad, que le está llamando la atención a la gente. Es decir, que aumenta el tiempo que la gente dedica a eso, y entonces lo coloca más arriba y eso contribuye a esta espiral de crecimiento”.

¿MODA DIGITAL O IDENTIDAD PREEXISTENTE? Aunque para muchas personas el término es nuevo, Pérez Salazar advierte que no surgió recientemente. “Yo no podría calificarlo como una moda, porque el therianismo es un asunto que no tiene nada de nuevo”. Existen trabajos que se remiten a la década de 1990, pues ya había comunidades desde los primeros años de Internet. “Algunos de los primeros trabajos -ya en línea- sobre el therianismo están por ahí de principios de los años 90, 1993-94. Ya hay comunidades en línea que están integradas por personas que tienen esta forma de entenderse y esta identidad”. IDENTIDAD, PERTENENCIA Y COHERENCIA INTERNA Desde la psicología, el doctor Pablo Gualajara, doctor en Psicología de la Salud, explica que este tipo de fenómenos responden a una necesidad humana básica. “Todas las personas necesitamos de ideologías, un grupo de creencias que nos den coherencia interna. Tenemos que conocer la forma en que funciona el mundo, las otras personas o los otros seres, la razón por la que estamos aquí”. Además, aclara que no se trata de una práctica superficial. “Más allá de un hobby o de solamente una práctica social, estamos hablando de que son personas que comparten ese punto de vista en común sobre ellos mismos y con los animales con los que se identifican”. ¿ES UN TRASTORNO PSICOLÓGICO? Ambos especialistas coinciden en que identificarse como Therian no debe considerarse automáticamente como un problema de salud mental. Gualajara explica: “No debe asumirse de esa manera, porque las personas que se identifican como Therian tienen claro que son seres humanos. La diferencia está en que por la forma en que perciben su ideología, sus valores y su identidad, empatizan con un grupo particular de animales”.