Fentanilo incautado en Coahuila, ha sido enviado desde Jalisco y Sinaloa: FGR

El delegado de la Fiscalía General de la República en Coahuila, Efraín Alonso Gastelum, dio a conocer que las autoridades de procuración de justicia de la federación no han identificado que en Coahuila existan problemas de exportación ni tampoco de consumo interno de fentanilo.

Durante una entrevista sobre el tema, el delegado de la FGR dijo que aunque se ha identificado fentanilo en la entidad, en todos los casos la entidad únicamente fue utilizada para el trasiego y no para la venta.

TE PUEDE INTERESAR: Entregan cuerpos de las mujeres asesinadas en Ramos Arizpe; familia en Veracruz pide justicia

“Los casos que tenemos sobre fentanilo en Coahuila, han sido drogas que se suspenden en tránsito hacia la frontera”, expresó.

Dijo, que en las investigaciones que han realizado, la FGR ha determinado que el fentanilo que se ha incautado es proveniente de entidades del bajío y el noreste.

Hasta ahora, la FGR ha realizado en Coahuila tres incautaciones de fentanilo en tránsito, principalmente en Torreón, de los cuales ya se cuenta con procedimientos penales abiertos.

“Generalmente viene de Jalisco o Sinaloa que es donde más se produce”, aseveró Gastelum.

En ese sentido, explicó que la FGR no puede determinar si en la entidad existe un problema de consumo puesto que eso es tarea de la Secretaría de Salud; sin embargo, dijo que la información con la que cuenta el órgano procurador es que Coahuila aún no tiene un problema social con esta droga.

“No puedo atreverme a decir que no hay consumo categóricamente, pero sí puedo decir que la información que tenemos revela que Coahuila no tiene un problema de consumo de fentanilo. Posiblemente existan algunas personas que lo consuman pero ahorita no es un problema social”, expresó.