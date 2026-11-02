‘En Saltillo mantenemos vivas nuestras tradiciones’: Javier Díaz

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    ‘En Saltillo mantenemos vivas nuestras tradiciones’: Javier Díaz
    Familias saltillenses recorrieron los altares monumentales instalados en distintos puntos de la ciudad como parte del Festival Ánimas del Desierto. CORTESÍA

Altares, arte y espectáculos llenaron distintos espacios de Saltillo; el festival concluirá este martes con dos presentaciones en Paseo Capital

Altares monumentales, espectáculos artísticos, música y actividades culturales han convertido distintos espacios públicos de Saltillo en escenarios para celebrar el Día de Muertos, como parte del Festival Ánimas del Desierto 2026, que concluirá este martes 3 de noviembre con dos presentaciones en Paseo Capital.

Desde el pasado 22 de octubre, el festival ha reunido actividades de música, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales, artes plásticas y arte urbano, con propuestas dirigidas a las familias y enfocadas en preservar una de las tradiciones más representativas de México.

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$!El alcalde Javier Díaz visitó los altares elaborados por trabajadores de diferentes dependencias municipales para conmemorar el Día de Muertos.
El alcalde Javier Díaz visitó los altares elaborados por trabajadores de diferentes dependencias municipales para conmemorar el Día de Muertos. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González señaló que la celebración ha llegado a distintos sectores de la ciudad y ha convocado a miles de saltillenses en el primer cuadro, donde se instalaron varias de las principales atracciones de esta edición.

Entre ellas se encuentra el Festival Paso de la Mariposa Monarca, realizado por RUMA Arte y Comunidad; el Altar Monumental ubicado en las escalinatas del Barrio de Santa Anita; el Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto”, en el Parque Las Maravillas, y el Pan de Muerto Monumental.

Como parte de las actividades, el edil también recorrió los altares elaborados por trabajadores de distintas dependencias municipales, una iniciativa que busca involucrar al personal del Ayuntamiento en la conservación de las costumbres relacionadas con el Día de Muertos.

$!Javier Díaz destacó que el Festival Ánimas del Desierto llevó las celebraciones del Día de Muertos a distintos sectores de Saltillo.
Javier Díaz destacó que el Festival Ánimas del Desierto llevó las celebraciones del Día de Muertos a distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

Los espacios visitados fueron las instalaciones del DIF Saltillo, Salud Municipal, Pensiones, Desarrollo Urbano, Servicios Primarios, Cuerpo Edilicio y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde los trabajadores participaron con sus propias propuestas para recordar a quienes ya fallecieron.

El Instituto Municipal de Cultura convocó a la población a aprovechar el cierre del festival este martes 3 de noviembre, cuando todavía podrán apreciarse las intervenciones instaladas en diferentes puntos de la ciudad.

La programación contempla, a las 18:00 horas, la presentación de “Katrina Clown Cuentacuentos”, a cargo de Lola Vargas, en Paseo Capital, frente a la sucursal de BBVA.

$!Trabajadores de distintas dependencias municipales participaron en la elaboración de altares para preservar las tradiciones mexicanas.
Trabajadores de distintas dependencias municipales participaron en la elaboración de altares para preservar las tradiciones mexicanas. CORTESÍA

Más tarde, a las 20:00 horas y en el mismo sitio, la cantante Claudia Gutiérrez ofrecerá el espectáculo “Cantaba la muerte”, acompañada de un ensamble en vivo, con el que se dará cierre a las actividades artísticas de esta edición.

$!Javier Díaz recorrió los altares instalados en dependencias municipales, donde reconoció la participación de los trabajadores para mantener viva la tradición del Día de Muertos.
Javier Díaz recorrió los altares instalados en dependencias municipales, donde reconoció la participación de los trabajadores para mantener viva la tradición del Día de Muertos. CORTESÍA

La producción contará con Claudia Oropeza como showrunner y Alan Cázares como productor; Gabriel López estará a cargo de la dirección musical, mientras que los arreglos serán realizados por Cázares y López. El diseño sonoro corresponderá a Ángel Bocardo y se tendrá la participación de Abel como invitado especial.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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