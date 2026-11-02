‘En Saltillo mantenemos vivas nuestras tradiciones’: Javier Díaz

Altares monumentales, espectáculos artísticos, música y actividades culturales han convertido distintos espacios públicos de Saltillo en escenarios para celebrar el Día de Muertos, como parte del Festival Ánimas del Desierto 2026, que concluirá este martes 3 de noviembre con dos presentaciones en Paseo Capital. Desde el pasado 22 de octubre, el festival ha reunido actividades de música, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales, artes plásticas y arte urbano, con propuestas dirigidas a las familias y enfocadas en preservar una de las tradiciones más representativas de México.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la celebración ha llegado a distintos sectores de la ciudad y ha convocado a miles de saltillenses en el primer cuadro, donde se instalaron varias de las principales atracciones de esta edición. Entre ellas se encuentra el Festival Paso de la Mariposa Monarca, realizado por RUMA Arte y Comunidad; el Altar Monumental ubicado en las escalinatas del Barrio de Santa Anita; el Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto”, en el Parque Las Maravillas, y el Pan de Muerto Monumental. Como parte de las actividades, el edil también recorrió los altares elaborados por trabajadores de distintas dependencias municipales, una iniciativa que busca involucrar al personal del Ayuntamiento en la conservación de las costumbres relacionadas con el Día de Muertos.

Los espacios visitados fueron las instalaciones del DIF Saltillo, Salud Municipal, Pensiones, Desarrollo Urbano, Servicios Primarios, Cuerpo Edilicio y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde los trabajadores participaron con sus propias propuestas para recordar a quienes ya fallecieron. El Instituto Municipal de Cultura convocó a la población a aprovechar el cierre del festival este martes 3 de noviembre, cuando todavía podrán apreciarse las intervenciones instaladas en diferentes puntos de la ciudad. La programación contempla, a las 18:00 horas, la presentación de “Katrina Clown Cuentacuentos”, a cargo de Lola Vargas, en Paseo Capital, frente a la sucursal de BBVA.

Más tarde, a las 20:00 horas y en el mismo sitio, la cantante Claudia Gutiérrez ofrecerá el espectáculo “Cantaba la muerte”, acompañada de un ensamble en vivo, con el que se dará cierre a las actividades artísticas de esta edición.

La producción contará con Claudia Oropeza como showrunner y Alan Cázares como productor; Gabriel López estará a cargo de la dirección musical, mientras que los arreglos serán realizados por Cázares y López. El diseño sonoro corresponderá a Ángel Bocardo y se tendrá la participación de Abel como invitado especial.