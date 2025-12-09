Sin freno extorsiones en México: registran alza de 23%

México
/ 9 diciembre 2025
    Sin freno extorsiones en México: registran alza de 23%
    Pese al alza en extorsiones, Figueroa destacó una reducción de 37% en los homicidios dolosos. FOTO: CUARTOSCURO

Según cifras del gobierno federal, es el único delito de alto impacto que no se ha podido reducir en los últimos años

La extorsión persiste como el único delito de alto impacto que no se ha podido reducir en los últimos años, aceptó el gobierno federal.

Según el informe de seguridad presentado durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la extorsión registró un incremento de 23.1 por ciento desde el arranque de las administraciones de la 4T.

La incidencia del delito pasó de 25.11 a 30.9 extorsiones diarias, de acuerdo con las cifras presentadas por las fiscalías estatales, correspondientes al periodo entre 2019 y 2025.

“En el caso de extorsión se presenta un incremento del 23.1 por ciento”, dijo Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La funcionaria aseguró que, tras la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en julio pasado, las denuncias presentan una reducción del 20 por ciento.

En contraste, Figueroa informó que los reportes ciudadanos al 089 han aumentado, lo que ha permitido a las autoridades frenar miles de intentos de extorsión.

Figueroa agregó que los reportes ciudadanos al 089 han aumentado y permitido frenar miles de intentos.

“Al mismo tiempo que se ha reducido este tipo de denuncia, también se ha incrementado la denuncia en el 089 de manera significativa y se han logrado prevenir más de 77 mil extorsiones”, detalló.

De acuerdo con el gobierno federal, entre julio y noviembre de 2025 se registraron 10 mil 854 extorsiones que fueron consumadas o generaron información suficiente para abrir una carpeta de investigación.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

