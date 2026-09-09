FGR logra condenas por posesión de droga y tráfico de migrantes en Coahuila

En el primero de los casos, Jesús “N” y Kristal “N” fueron condenados a cuatro años de prisión luego de que el Ministerio Público Federal acreditara ante un juez su responsabilidad en un delito contra la salud, específicamente por posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias contra cuatro personas involucradas en dos casos distintos registrados en Coahuila, relacionados con la posesión de metanfetamina con fines de comercio y el traslado ilegal de una persona hacia Estados Unidos.

La detención de ambos se realizó en la Zona Centro de Saltillo, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado aseguraron aproximadamente dos kilogramos de metanfetamina.

Tras la intervención, los detenidos y la droga quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, instancia que continuó con las investigaciones y el proceso penal correspondiente.

Durante una audiencia de procedimiento abreviado, la representación social presentó los elementos de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad de los acusados. Como resultado, el juez impuso a cada uno una pena de cuatro años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

CONDENA POR TRASLADO ILEGAL DE MIGRANTE

En un segundo asunto, la FGR consiguió una sentencia de seis años, dos meses y 20 días de prisión contra Isidoro “N” y Ernesto “N”, quienes fueron encontrados en las inmediaciones del Río Bravo, en Piedras Negras.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, elementos de la Guardia Nacional ubicaron a ambos a la altura del rancho San Nicolás, donde presuntamente utilizaban una embarcación improvisada para trasladar de manera irregular hacia Estados Unidos a una persona de nacionalidad guatemalteca.

Los dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la FECOR, que inició las acciones legales correspondientes por un delito contemplado en la Ley de Migración.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público de la Federación presentó las pruebas ante el juez de Control, quien determinó imponer a cada uno de los sentenciados una pena de seis años, dos meses y 20 días de prisión.

Además de la pena privativa de la libertad, ambos deberán cubrir una sanción económica de cuatro mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

La resolución se suma a las acciones emprendidas por las autoridades federales para combatir las actividades relacionadas con el tráfico o traslado ilegal de personas en la frontera de Coahuila con Estados Unidos.

REFUERZA FGR INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES

La Fiscalía General de la República señaló que ambas resoluciones forman parte de las acciones encaminadas a investigar y perseguir delitos de competencia federal en territorio coahuilense.