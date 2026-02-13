IMSS Coahuila dispone de vacuna contra sarampión para población en riesgo

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila informó que cuenta con disponibilidad de dosis de vacuna contra el sarampión en sus Unidades de Medicina Familiar, con el objetivo de contribuir a la contención de esta enfermedad altamente contagiosa.

El médico epidemiólogo adscrito a la Unidad de Medicina Familiar No. 91, doctor Darío Maximino Ricárdez Sánchez, detalló que el biológico está disponible para población en general, sean o no derechohabientes, siempre que pertenezcan al grupo de riesgo.

Precisó que la vacuna se aplica en menores de 6 a 11 meses como dosis cero; posteriormente al cumplir un año y una tercera dosis al año y medio, conforme al esquema nacional de vacunación.

COBETURA AMPLIADA HASTA LOS 49 AÑOS

El especialista explicó que también pueden vacunarse personas de hasta 49 años que no cuenten con cartilla o documento que acredite una inmunización previa contra el sarampión.

Indicó que a través de los módulos de Medicina Preventiva es posible acceder gratuitamente al biológico, por lo que recomendó acudir con la Cartilla Nacional de Salud para llevar un registro adecuado de las acciones preventivas.