IMSS Coahuila dispone de vacuna contra sarampión para población en riesgo

Coahuila
/ 13 febrero 2026
    IMSS Coahuila dispone de vacuna contra sarampión para población en riesgo
    El IMSS en Coahuila mantiene disponibilidad de vacuna contra el sarampión en Unidades de Medicina Familiar y módulos de Medicina Preventiva ESPECIAL

Se aplica a menores y hasta adultos de 49 años de edad

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila informó que cuenta con disponibilidad de dosis de vacuna contra el sarampión en sus Unidades de Medicina Familiar, con el objetivo de contribuir a la contención de esta enfermedad altamente contagiosa.

El médico epidemiólogo adscrito a la Unidad de Medicina Familiar No. 91, doctor Darío Maximino Ricárdez Sánchez, detalló que el biológico está disponible para población en general, sean o no derechohabientes, siempre que pertenezcan al grupo de riesgo.

Precisó que la vacuna se aplica en menores de 6 a 11 meses como dosis cero; posteriormente al cumplir un año y una tercera dosis al año y medio, conforme al esquema nacional de vacunación.

COBETURA AMPLIADA HASTA LOS 49 AÑOS

El especialista explicó que también pueden vacunarse personas de hasta 49 años que no cuenten con cartilla o documento que acredite una inmunización previa contra el sarampión.

Indicó que a través de los módulos de Medicina Preventiva es posible acceder gratuitamente al biológico, por lo que recomendó acudir con la Cartilla Nacional de Salud para llevar un registro adecuado de las acciones preventivas.

La vacuna se aplica en todas las Unidades de Medicina Familiar del IMSS. FOTO: CORTESÍA

Ricárdez Sánchez subrayó que las vacunas tienen alta efectividad, lo que no solo ayuda a prevenir la enfermedad, sino también a reducir el riesgo de contagio hacia sectores vulnerables, como menores de edad o personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

LLAMADO A REFORZAR LA PROTECCIÓN

El epidemiólogo reiteró el llamado a madres y padres de familia para acercar a las y los menores a las Unidades de Medicina Familiar, así como aprovechar los módulos temporales que se instalan en puntos estratégicos para ampliar la cobertura.

Destacó que la vacunación oportuna constituye una de las herramientas más eficaces de salud pública para evitar brotes y proteger a la comunidad.

