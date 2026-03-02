Filtros estrictos para a evitar candidaturas ligadas al crimen, pide Gobernador de Coahuila

El gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, pidió que el órgano electoral (INE) revise con rigor los perfiles de quienes buscan competir en el actual proceso. Además, llamó a los partidos políticos a evitar candidaturas vinculadas al crimen organizado o con antecedentes cuestionables.

Al referirse al arranque de precampañas, señaló que lo primero debe ser el respeto a la ley electoral. “Lo número uno, que en Coahuila respetemos la ley electoral, es muy clara. Número dos, que se hagan contiendas de altura, propositivas y constructivas”, dijo.

Cuestionado sobre la necesidad de impedir que personas relacionadas con actividades ilícitas lleguen a cargos públicos, recordó que la discusión surgió tras la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, por presuntos nexos con el narcotráfico. “Que no se vaya a meter un malandrín. Que existan instrumentos jurídicos para que no llegue gente relacionada con el crimen organizado o gente que está mal de sus facultades mentales”, afirmó.

Añadió que, aunque para el proceso actual no existe legislación específica que impida esas postulaciones, los partidos deben asumir el rol. “Pedirle a los partidos políticos de todos los colores que sean cuidadosos con sus perfiles, que los revisen muy bien. Luego hay cosas que son secreto a voces: amigos narcos, que han estado relacionados con el narco, que han tenido un pasado oscuro o que no están bien de sus facultades mentales y lo han demostrado abiertamente”, expresó.

El mandatario también mencionó que deben evitar postular personas con problemas de consumo. “Si los partidos filtran bien sus candidatas y candidatos, deben revisar también que no sean adictos a alguna droga, pues es importante”, dijo.

Reconoció que para 2026 ya no aplicaría una reforma en esta materia, dejó abierta la posibilidad de analizar una propuesta legislativa más adelante. “Vamos a ver jurídicamente cómo se pudiera reestructurar, pero yo creo que es una gran idea”, señaló.

Finalmente, insistió en que los procesos electorales deben desarrollarse con respeto y propuestas, y no bajo esquemas de polarización. “Campañas de altura, respetar a la gente, proponer, sumar, construir, que todo sea para bien de Coahuila”, concluyó.