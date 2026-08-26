DIF Ramos Arizpe refuerza atención a mascotas con jornadas gratuitas

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    DIF Ramos Arizpe refuerza atención a mascotas con jornadas gratuitas
    Teresita Escalante invitó a los propietarios a aprovechar las campañas y mantener al día la atención de sus mascotas. CORTESÍA

En la última jornada se atendieron 83 mascotas, entre esterilizaciones, vacunas y desparasitaciones

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF Ramos Arizpe continúa con las jornadas de atención a mascotas, mediante las cuales acerca servicios de esterilización, vacunación y desparasitación para promover el cuidado de los animales de compañía y una tenencia responsable.

Durante la jornada realizada este miércoles 26 de agosto, en coordinación con la Secretaría de Salud, se efectuaron 30 esterilizaciones, 53 vacunaciones y 30 desparasitaciones a perros y gatos.

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La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, invitó a las familias a aprovechar estas campañas, al señalar que mantener en buenas condiciones de salud a las mascotas también contribuye a mejorar el entorno de las colonias y comunidades.

“Las mascotas, como los perritos y gatos son parte de nuestras familias y cuidarlos también es una responsabilidad. Queremos invitar a la gente a que aproveche estas atenciones, que los lleve a vacunar, desparasitar y esterilizar”, expresó.

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Explicó que estas acciones ayudan a prevenir enfermedades y evitar camadas no planeadas que posteriormente puedan terminar en situación de abandono.

$!Las acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud para acercar servicios veterinarios a las familias.
Las acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud para acercar servicios veterinarios a las familias. CORTESÍA

Escalante Contreras destacó que el DIF Municipal busca fortalecer la conciencia sobre el cuidado responsable de perros y gatos, además de acercar alternativas para que las familias puedan brindarles mejores condiciones de salud y calidad de vida.

El organismo municipal mantiene acciones enfocadas en el bienestar animal y en la construcción de una comunidad más responsable con sus mascotas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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