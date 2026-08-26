DIF Ramos Arizpe refuerza atención a mascotas con jornadas gratuitas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF Ramos Arizpe continúa con las jornadas de atención a mascotas, mediante las cuales acerca servicios de esterilización, vacunación y desparasitación para promover el cuidado de los animales de compañía y una tenencia responsable. Durante la jornada realizada este miércoles 26 de agosto, en coordinación con la Secretaría de Salud, se efectuaron 30 esterilizaciones, 53 vacunaciones y 30 desparasitaciones a perros y gatos.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, invitó a las familias a aprovechar estas campañas, al señalar que mantener en buenas condiciones de salud a las mascotas también contribuye a mejorar el entorno de las colonias y comunidades. “Las mascotas, como los perritos y gatos son parte de nuestras familias y cuidarlos también es una responsabilidad. Queremos invitar a la gente a que aproveche estas atenciones, que los lleve a vacunar, desparasitar y esterilizar”, expresó.

Explicó que estas acciones ayudan a prevenir enfermedades y evitar camadas no planeadas que posteriormente puedan terminar en situación de abandono.

Escalante Contreras destacó que el DIF Municipal busca fortalecer la conciencia sobre el cuidado responsable de perros y gatos, además de acercar alternativas para que las familias puedan brindarles mejores condiciones de salud y calidad de vida. El organismo municipal mantiene acciones enfocadas en el bienestar animal y en la construcción de una comunidad más responsable con sus mascotas.