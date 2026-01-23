Firman Ramos Arizpe, UPRA y UTC convenio para impulsar la educación

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 enero 2026
    Firman Ramos Arizpe, UPRA y UTC convenio para impulsar la educación
    El convenio busca ampliar el acceso a la educación y fortalecer el desarrollo y bienestar del municipio. FOTO: CORTESÍA

Gobierno Municipal fortalece acceso a becas con universidades

RAMOS ARIZPE, COAH.- Para fortalecer el desarrollo académico y profesional de las y los servidores públicos, así como de jóvenes del sector rural, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) y la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC).

En la firma del acuerdo participaron, además del edil, la rectora de la UPRA, Alma Aleida López Barrón; el rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez; el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; y la directora de Educación, Mónica Merino Sánchez, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para ampliar el acceso a la educación y generar mayores oportunidades de superación.

TE PUEDE INTERESAR: Proyectan creación de miles de empleos en Ramos Arizpe por nuevo tren de pasajeros

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, detalló que el convenio contempla becas educativas para distintos sectores del municipio, destacando un 100 por ciento de beca para elementos de la Policía Municipal y un 50 por ciento para sus hijas e hijos, otorgadas por la UPRA, así como 50 por ciento de beca para empleados municipales de áreas distintas a la corporación policiaca.

Añadió que el acuerdo también beneficia a estudiantes del sector rural, al otorgar 100 por ciento de beca académica y alimentaria a egresados del Emsad San Ignacio, Emsad Paredón y CETIS 60 que residan en comunidades rurales. Asimismo, indicó que la UTC brindará 100 por ciento de beca a empleados del municipio y 75 por ciento de apoyo para sus hijos, fortaleciendo así la preparación académica de las familias ramosarizpenses.

Durante su intervención, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que invertir en educación representa una apuesta directa por la seguridad, el bienestar y el progreso del municipio.

$!El convenio contempla becas educativas para distintos sectores del municipio.
El convenio contempla becas educativas para distintos sectores del municipio. FOTO: CORTESÍA

“Cuando un municipio impulsa la preparación académica de su gente, está sembrando futuro. Hoy quiero reconocer de manera especial a nuestras y nuestros policías, mujeres y hombres que desempeñan un oficio honorable, complejo y de gran responsabilidad, y que además deciden trascender en lo académico, superarse y poner el ejemplo no solo dentro de la corporación, sino también en sus hogares y ante toda la comunidad. Ramos Arizpe avanza cuando su gente avanza”, expresó.

Por su parte, la rectora de la UPRA, Alma Aleida López Barrón, coincidió en la relevancia del trabajo conjunto y reconoció el respaldo constante del Gobierno Municipal al sector educativo.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe fortalece el campo con rehabilitación de tanque de agua en San Juan de Amargos

“Esto es para retribuir un poco lo que el municipio nos da a toda la ciudadanía, es un honor para la UPRA, decir que al día de hoy contamos ya con alumnos como Aracely, que todos los días viene desde el sector rural para estudiar, y gracias a las gestiones de nuestro Alcalde, cabe señalar que por las mañanas un camión pasa por ella y por las tardes la recoge en la escuela”.

En tanto, el rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional y reconoció el respaldo permanente del Gobierno Municipal para impulsar la formación académica y profesional de las y los jóvenes.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Seguridad
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tío Richie en modo mi$ionero

Tío Richie en modo mi$ionero
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
La muestra audiovisual se inaugurará este sábado en la Sala Emilio “Indio” Fernández y será el inicio de un proyecto itinerante de memoria colectiva.

Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en una conferencia de prensa al final de la cumbre de la UE en Bruselas.

Unión Europea se cansa de Trump y advierte ante nuevas escaladas
¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera
Las plumas han evolucionado durante 150 millones de años, hoy existen seis tipos distintos, todos fabricados con queratina, como el cabello humano.

Esta pluma es una obra maestra de la naturaleza

El presidente Donald Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde anunció los contornos de un posible acuerdo sobre el Ártico.

Un posible acuerdo sobre Groenlandia abarcaría bases militares soberanas para EU y prohibiciones para Rusia y China