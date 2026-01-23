Firman Ramos Arizpe, UPRA y UTC convenio para impulsar la educación

RAMOS ARIZPE, COAH.- Para fortalecer el desarrollo académico y profesional de las y los servidores públicos, así como de jóvenes del sector rural, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) y la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC).

En la firma del acuerdo participaron, además del edil, la rectora de la UPRA, Alma Aleida López Barrón; el rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez; el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; y la directora de Educación, Mónica Merino Sánchez, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para ampliar el acceso a la educación y generar mayores oportunidades de superación.

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, detalló que el convenio contempla becas educativas para distintos sectores del municipio, destacando un 100 por ciento de beca para elementos de la Policía Municipal y un 50 por ciento para sus hijas e hijos, otorgadas por la UPRA, así como 50 por ciento de beca para empleados municipales de áreas distintas a la corporación policiaca.

Añadió que el acuerdo también beneficia a estudiantes del sector rural, al otorgar 100 por ciento de beca académica y alimentaria a egresados del Emsad San Ignacio, Emsad Paredón y CETIS 60 que residan en comunidades rurales. Asimismo, indicó que la UTC brindará 100 por ciento de beca a empleados del municipio y 75 por ciento de apoyo para sus hijos, fortaleciendo así la preparación académica de las familias ramosarizpenses.

Durante su intervención, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que invertir en educación representa una apuesta directa por la seguridad, el bienestar y el progreso del municipio.