Fiscal de Coahuila se reúne con su homóloga de la Ciudad de México

El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, sostuvo un encuentro de trabajo con la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias en materia de procuración de justicia.

Durante la reunión, ambos funcionarios compartieron modelos de trabajo, prácticas institucionales y sistemas que han permitido mejorar el desempeño de las fiscalías.

“En la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza buscamos las mejores ideas, estrategias, prácticas y sistemas en materia de procuración de justicia, tanto dentro como fuera de México”, señaló.

El intercambio de experiencias con otras fiscalías permitirá fortalecer las capacidades institucionales.

El funcionario estatal subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para continuar fortaleciendo las instituciones del estado.

“Por indicación del gobernador Manolo Jiménez continuamos fortaleciendo nuestras instituciones en coordinación con las políticas públicas de su gobierno”, expresó.

El encuentro permitió compartir experiencias y buenas prácticas que buscan reforzar el funcionamiento de las fiscalías y contribuir a que Coahuila se mantenga en los rankings de excelencia en materia de procuración de justicia.