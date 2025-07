Fiscalía de Coahuila detecta casos de incesto, principalmente en zonas rurales

La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila ha identificado la presencia de casos de incesto en la entidad, particularmente en el sector rural, aunque reconoce que las denuncias son escasas debido a la relación oculta de estos lazos familiares. Katy Salinas, titular de dicha fiscalía, enfatizó la importancia de la prevención en estos temas.

En entrevista, Salinas señaló: “Hemos tenido casos de abusos sexuales de menores, de violaciones de menores y lo hemos detectado principalmente en el sector rural, temas de incesto, también relaciones sexuales entre familiares”. La fiscalía busca actuar a tiempo para evitar que estos delitos ocurran.

La funcionaria destacó que, aunque el incesto se tipifica en los códigos penales con penas que no son “muy altas” en comparación con otros delitos, su impacto social y moral es significativo. “La pena no es muy alta en todos los códigos penales del país, no solo en Coahuila, pero atiende a muchos temas”, explicó.

Uno de los principales desafíos, según Salinas, es la denuncia de estos casos. “En muchos casos, se mantienen oculto porque son precisamente familiares”, afirmó. Este ocultamiento dificulta la intervención de las autoridades y el acceso a la justicia para las víctimas.

La Fiscal de las Mujeres y la Niñez subrayó que cuando la víctima es una menor o un menor de 15 años, el acto se considera una violación en Coahuila, de acuerdo con el Código Penal, independientemente de la relación de parentesco.

Sobre el tipo de parentesco más común en estos casos, Salinas mencionó: “Entre hermanos es muy común”. La fiscalía está comprometida a atender y procesar todos los casos que se presenten.

Salinas hizo un llamado a la sociedad, la academia y los medios de comunicación para colaborar en la prevención. “La sociedad, la academia y el gobierno jugamos un papel muy importante.”, concluyó.