‘Fiscalía de Desaparecidos de Coahuila abandonó la búsqueda de colombiana en Ramos Arizpe’, acusan familiares

Agrega: “Es preocupante cómo, además de otras fallas, vacíos, omisiones y declaraciones alejadas de la verdad en medios de comunicación sobre el caso de Marta Granados, ahora la fiscalía opte por ignorar a las víctimas al no dar respuesta sobre su actuar”.

Por su parte, la Fiscalía del estado indicó que el predio está asegurado por la Fiscalía General de la República y no pueden hacer ningún tipo de búsqueda en el predio por este motivo. “Se mandó solicitar la información sobre qué es lo que está asegurado”.

LA FISCALÍA

La Fiscalía General de Coahuila informó que “la Fiscalía de la República aperturó la Carpeta de Investigación FED/DEMDH/FEIDDF-COAH/0000591/2023, por los mismos hechos, y derivado de sus acciones de búsqueda el 05 de marzo de 2024 el Rancho las Rusias fue asegurado, “por lo que se colocaron sellos y acordonamiento para delimitar el acceso, motivo por el que se envió Oficio a dicha Institución para solicitar información respecto al motivo del aseguramiento, por lo que una vez que se obtenga respuesta, continuar con acciones de búsqueda en el lugar”.

Asimismo la Fiscalía de Coahuila informó que, en fecha 18 de abril de 2024, se mantuvo reunión con personal de Secretaría de Gobierno, Comisión de Búsqueda del Estado, CEAV, Comisión de Derechos Humanos, Familiares y Representantes adscritos al Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, con el fin de dar seguimiento a la petición de acción urgente 1715/2024 determinada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) en la cual se dio a conocer los trabajos realizados y acciones a realizar dentro de la Carpeta de Investigación, otorgando en todo momento el derecho de participación de las víctimas indirectas.

Como parte de las acciones a realizar, comentaron a este medio que llevaron a cabo operativos de búsqueda con dron, delimitando cuadrantes para búsqueda más detallada, analizando acumulaciones de tierra y movimientos naturales.

“De todas las acciones realizadas, no se puede confirmar ni descartar que la persona haya sufrido en su perjuicio la comisión de algún delito, lo anterior, toda vez que no se cuenta con un indicio que pudiera arrojar tal resultado, por ello, es importante continuar con la búsqueda y la localización de la persona, lo cual sería un parámetro esencial para obtener una línea de investigación para establecer la acreditación de un tipo penal. Además de que, independientemente de que no se localice, esta Fiscalía continuará apegada al protocolo de búsqueda e investigación para el esclarecimiento de los hechos”, dijo.

LOS HECHOS

Marta Granados es una mujer colombiana de 79 años que en mayo de 2023 desapareció en Ramos Arizpe.

Se indicó que Marta Granados acompañó a su esposo, quien es agrónomo, en su trabajo en Ramos Arizpe, que consistía en capacitar al personal agrícola en el rancho “Las Rusias”.

Fue la tarde del domingo 14 de mayo que la señora Marta desapareció mientras regresaba a descansar.

Se indicó que ella es paciente médico por una condición de salud que afecta su memoria de corto plazo inmediato.

Aunque las búsquedas iniciaron de inmediato, no lograron dar con ella. Este año, los familiares denuncian públicamente la falta de búsqueda por parte de las autoridades.