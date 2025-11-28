Fortalece Coahuila al sector salud con 30% más presupuesto

Coahuila
/ 28 noviembre 2025
    Fortalece Coahuila al sector salud con 30% más presupuesto
    El Gobernador resaltó que la salud es otra de las prioridades en su administración, por lo cual se ha destinado más presupuesto. Foto: Especial

Gobierno del Estado destaca la rehabilitación y equipamiento de 14 hospitales generales y 133 centros de salud

El Gobierno de Coahuila destacó los avances alcanzados en materia de salud durante los primeros dos años de la administración de Manolo Jiménez Salinas, al subrayar que uno de los compromisos centrales fue fortalecer el sistema estatal y ampliar los servicios para la población sin seguridad social.

De acuerdo con el informe oficial, la estrategia se ha sostenido en dos pilares: el Gran Programa de Salud Popular y un incremento del 30 por ciento en el presupuesto destinado al sector. Con esta inversión, se rehabilitaron y equiparon los 14 hospitales generales y los 133 centros de salud en el estado, donde actualmente se reporta un abasto del 85 por ciento de medicamentos. Esta mejora, asegura la autoridad, ha permitido aumentar el número de consultas, estudios de laboratorio y reducir los tiempos de espera para cirugías.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Atienden a miles de coahuilenses en centros de salud

Entre los proyectos emblemáticos destaca la implementación del sistema de telemedicina, que permite a las y los coahuilenses recibir atención de especialistas sin necesidad de trasladarse. Hasta la fecha, más de nueve mil personas han sido atendidas mediante este esquema, lo que representa ahorro de tiempo y recursos para las familias.

$!La administración estatal reiteró que se continuará construyendo un sistema de salud más accesible para todos.
La administración estatal reiteró que se continuará construyendo un sistema de salud más accesible para todos. Foto: Especial

El Gobierno estatal también informó la entrega de la Tarjeta de Salud Popular a 30 mil adultos mayores y personas con discapacidad sin acceso a servicios médicos. Este instrumento garantiza consultas, medicamentos, análisis y cirugías sin costo.

TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Psicólogo en tu Comunidad’ está en los 133 Centros de Salud de Coahuila

La administración señaló que estas acciones “fincan las bases para llevar la atención médica al siguiente nivel” y reiteró su compromiso de continuar construyendo un sistema de salud más accesible y de calidad para toda la población.

Temas


Informe De Gobierno
Salud

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
Contribuyentes forman largas filas desde temprano para aprovechar los descuentos.

Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo
La medida busca brindar buen trato, hacer más agradable su paso por Coahuila y fortalecer el turismo en la entidad.

Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones
La asociación busca fortalecer la atención de perros y gatos en situaciones críticas mediante actividades abiertas al público

Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano
Las empresas deben adaptarse o corren el riesgo de quedar obsoletas ante la rapidez del avance tecnológico.

Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva
Lo dijo el jefe

Lo dijo el jefe
true

El Informe 2 de Manolo Jiménez Salinas: La crónica
true

El valor de la tecnología para construir instituciones integrales