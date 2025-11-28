Fortalece Coahuila al sector salud con 30% más presupuesto

El Gobierno de Coahuila destacó los avances alcanzados en materia de salud durante los primeros dos años de la administración de Manolo Jiménez Salinas, al subrayar que uno de los compromisos centrales fue fortalecer el sistema estatal y ampliar los servicios para la población sin seguridad social.

De acuerdo con el informe oficial, la estrategia se ha sostenido en dos pilares: el Gran Programa de Salud Popular y un incremento del 30 por ciento en el presupuesto destinado al sector. Con esta inversión, se rehabilitaron y equiparon los 14 hospitales generales y los 133 centros de salud en el estado, donde actualmente se reporta un abasto del 85 por ciento de medicamentos. Esta mejora, asegura la autoridad, ha permitido aumentar el número de consultas, estudios de laboratorio y reducir los tiempos de espera para cirugías.

Entre los proyectos emblemáticos destaca la implementación del sistema de telemedicina, que permite a las y los coahuilenses recibir atención de especialistas sin necesidad de trasladarse. Hasta la fecha, más de nueve mil personas han sido atendidas mediante este esquema, lo que representa ahorro de tiempo y recursos para las familias.