Fortalece Coahuila al sector salud con 30% más presupuesto
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Gobierno del Estado destaca la rehabilitación y equipamiento de 14 hospitales generales y 133 centros de salud
El Gobierno de Coahuila destacó los avances alcanzados en materia de salud durante los primeros dos años de la administración de Manolo Jiménez Salinas, al subrayar que uno de los compromisos centrales fue fortalecer el sistema estatal y ampliar los servicios para la población sin seguridad social.
De acuerdo con el informe oficial, la estrategia se ha sostenido en dos pilares: el Gran Programa de Salud Popular y un incremento del 30 por ciento en el presupuesto destinado al sector. Con esta inversión, se rehabilitaron y equiparon los 14 hospitales generales y los 133 centros de salud en el estado, donde actualmente se reporta un abasto del 85 por ciento de medicamentos. Esta mejora, asegura la autoridad, ha permitido aumentar el número de consultas, estudios de laboratorio y reducir los tiempos de espera para cirugías.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Atienden a miles de coahuilenses en centros de salud
Entre los proyectos emblemáticos destaca la implementación del sistema de telemedicina, que permite a las y los coahuilenses recibir atención de especialistas sin necesidad de trasladarse. Hasta la fecha, más de nueve mil personas han sido atendidas mediante este esquema, lo que representa ahorro de tiempo y recursos para las familias.
El Gobierno estatal también informó la entrega de la Tarjeta de Salud Popular a 30 mil adultos mayores y personas con discapacidad sin acceso a servicios médicos. Este instrumento garantiza consultas, medicamentos, análisis y cirugías sin costo.
TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Psicólogo en tu Comunidad’ está en los 133 Centros de Salud de Coahuila
La administración señaló que estas acciones “fincan las bases para llevar la atención médica al siguiente nivel” y reiteró su compromiso de continuar construyendo un sistema de salud más accesible y de calidad para toda la población.