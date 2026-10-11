Fortalece Coahuila su estrategia de salud mental en los 38 municipios

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    Fortalece Coahuila su estrategia de salud mental en los 38 municipios
    Se han brindado más de 7 mil 600 atenciones psicológicas en los municipios de Coahuila. CORTESÍA

La Oficina Inspira Coahuila impulsa la campaña “Lo que sientes importa”.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado cada 10 de octubre, el Gobierno de Coahuila fortalece su estrategia de prevención, detección y atención psicológica mediante programas dirigidos a escuelas, centros de trabajo, servicios de salud y comunidades de los 38 municipios.

A través del Gran Programa Estatal de Salud Mental, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y su esposa, Paola Rodríguez López, desde la Oficina Inspira Coahuila, se articulan acciones en cuatro ejes: política pública; prevención y promoción; ampliación de la cobertura, y mejora de la infraestructura y los servicios.

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Bajo la campaña “Lo que sientes importa”, participan Inspira Coahuila, la Secretaría de Salud, la Dirección Estatal de Salud Mental, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Economía, con el objetivo de acercar herramientas de apoyo y facilitar la atención oportuna.

MÁS DE 7 MIL ATENCIONES PSICOLÓGICAS

En el sector salud, los 14 hospitales generales del estado cuentan con protocolos para recibir y atender urgencias psiquiátricas. Además, se ofrece atención psicológica mediante 133 centros de salud, telemedicina, códigos QR y el programa Psicólogo en tu Comunidad.

De acuerdo con el Gobierno estatal, durante la actual administración se han brindado más de 7 mil 600 atenciones psicológicas en los municipios, así como más de 6 mil atenciones y orientaciones mediante la Línea de Vida, disponible las 24 horas.

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PREVENCIÓN EN ESCUELAS Y CENTROS DE TRABAJO

En el ámbito educativo, los programas SER+ y SOMOS+ promueven habilidades socioemocionales, la identificación de señales de alerta y el seguimiento de situaciones que requieren atención.

También se incorporó un termómetro de las emociones en los cuadernos de útiles escolares para ayudar a niñas y niños a reconocer y manejar sus emociones. Los cuadernos de asistencia docente incluyen códigos QR para facilitar el acceso a servicios psicológicos.

En los centros laborales, el programa +Feliz busca prevenir riesgos y facilitar el acceso a atención profesional. Próximamente se pondrá en marcha +Feliz en Familia, una Escuela para Padres que ofrecerá herramientas de crianza, comunicación y acompañamiento emocional.

$!En las escuelas, los programas SER+ y SOMOS+ promueven habilidades socioemocionales.
En las escuelas, los programas SER+ y SOMOS+ promueven habilidades socioemocionales. CORTESÍA

CAPACITARÁN A RED CIUDADANA

Como parte del fortalecimiento comunitario, esta semana comenzarán las capacitaciones de Gatekeepers, iniciativa que preparará a personas para identificar señales de alerta, escuchar sin juzgar y orientar a quienes necesiten ayuda profesional. El objetivo es conformar la primera Red Ciudadana de Salud Mental en Coahuila.

Asimismo, el Gobierno estatal convocó a profesionales, estudiantes, organizaciones y ciudadanía al Encuentro Estatal de Salud Mental, programado para los días 20 y 21 de octubre en Saltillo, con actividades de capacitación e intercambio de conocimientos.

Finalmente, las autoridades recordaron que quienes necesiten orientación o apoyo pueden comunicarse gratuitamente a la Línea de Vida, al 800 953 6453, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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