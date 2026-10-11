Coahuila: ‘La comunidad, el antídoto gratuito contra el suicidio’, afirma experto canadiense

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    Coahuila: ‘La comunidad, el antídoto gratuito contra el suicidio’, afirma experto canadiense
    Los suicidios en la entidad han tenido un fuerte incremento, a la par de los padecimientos de salud mental. Unsplash

Marc Lemieux, psicoterapeuta y especialista en intervención en crisis, sostiene que la calidez humana y las redes de apoyo comunitario son la herramienta más efectiva

Frente al incremento de los problemas de salud mental en Coahuila, donde los suicidios registrados pasaron de 192 casos en 2016 a 314 en 2025, un especialista internacional señaló que una de las respuestas más efectivas no necesariamente requiere infraestructura costosa, sino fortalecer los vínculos humanos y las redes de apoyo comunitario.

Marc Lemieux, enfermero colegiado especializado en salud mental, psicoterapeuta y maestro en programación neurolingüística e hipnosis humana, cuenta con una amplia trayectoria en equipos de atención a crisis en Canadá. Durante su visita a México, acudió a la redacción de VANGUARDIA para compartir estrategias de prevención y atención de la salud mental.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-coahuila-se-disparan-los-suicidios-hasta-631-en-una-decada-BJ23916250

El especialista enfatizó que la cohesión comunitaria representa una de las principales fortalezas de México y Coahuila frente al aislamiento emocional.

De acuerdo con Lemieux, el suicidio debe comprenderse como un proceso gradual en el que intervienen principalmente el aumento de la desesperanza y la profundización del aislamiento, acompañados con frecuencia por la pérdida de las redes primarias de apoyo.

“El suicidio es un proceso. Aumenta la desesperanza, aumenta el aislamiento y, por lo general, el sistema de apoyo ha desaparecido”, explicó, al destacar que el contacto directo entre las personas es fundamental para revertir esta dinámica.

Frente a la tendencia observada en otros países desarrollados, donde el individualismo ha debilitado la convivencia cotidiana, el terapeuta subrayó que Coahuila conserva un recurso valioso: la capacidad de crear comunidad y mantener los vínculos sociales.

“Ustedes tienen una fuerza que en Canadá estamos perdiendo, la comunidad. El vínculo entre los individuos de una comunidad ayuda drásticamente a reducir el suicidio porque se apoyan mutuamente. Como comunidad, ayudar a una persona a salir del aislamiento no cuesta absolutamente nada y marca una diferencia enorme”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suicidio-es-la-tercera-causa-de-muerte-entre-jovenes-en-mexico-revela-el-inegi-NE23418656

ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENTORNO INDUSTRIAL Y LABORAL

Lemieux hizo especial énfasis en ciudades con un acelerado crecimiento industrial y demográfico, como Saltillo, donde la llegada constante de trabajadores y familias de otras regiones puede generar situaciones de soledad y vulnerabilidad.

Advirtió que integrar a los nuevos residentes al tejido social es indispensable para evitar el aislamiento y fortalecer la convivencia. También destacó el papel de las empresas y las instituciones locales en la creación de espacios de apoyo entre compañeros, grupos de escucha y actividades comunitarias o religiosas.

$!Marc Lemieux, especialistas en salud mental, estuvo de visita por Saltillo.
Marc Lemieux, especialistas en salud mental, estuvo de visita por Saltillo. Cortesía

Estos entornos, señaló, pueden facilitar que los trabajadores, especialmente los hombres, expresen sus preocupaciones y compartan sus experiencias emocionales sin temor a ser juzgados o estigmatizados.

Desde su perspectiva, brindar apoyo a la salud mental en el ámbito laboral también representa una decisión conveniente para las organizaciones, pues el acompañamiento emocional puede contribuir a prevenir problemas que afectan el bienestar y el desempeño de los empleados, así como los costos asociados con la rotación de personal y la capacitación de nuevos trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/borrar-el-estigma-el-reto-frente-al-suicidio-que-lleva-mas-de-220-muertes-en-coahuila-este-ano-NI23183394

ROMPER EL TABÚ DEL SILENCIO

Uno de los mitos frecuentes en la prevención del suicidio es el temor a hablar abiertamente del tema. Lemieux aclaró que preguntar de manera directa y respetuosa a un familiar, amigo o compañero sobre su estado emocional y sus posibles pensamientos suicidas no fomenta estas conductas; por el contrario, puede abrir la puerta para brindar ayuda y reducir el aislamiento.

“Hablar con una persona de manera sincera, de ser humano a ser humano, es lo mejor que se puede hacer. Le demuestra que no está sola y comienza a sacarla del aislamiento”, concluyó.

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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