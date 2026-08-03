Fortalece SIMAS red hidráulica en Monterreal con nueva línea de agua potable
La infraestructura permitirá fortalecer la conducción de la red de agua potable en la zona
TORREÓN, COAHUILA.— Con el objetivo de optimizar la distribución del vital líquido y ofrecer soluciones de fondo en el servicio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón puso en marcha los trabajos de interconexión de una línea de agua potable en la colonia Monterreal.
El proyecto de infraestructura contempla la instalación de más de 600 metros lineales de tubería de 8 pulgadas, una obra clave para mejorar la conducción de la red hidráulica y garantizar un flujo constante y con mejor presión para los sectores aledaños.
Infraestructura para el sector orienteLa obra forma parte de las acciones prioritarias de la administración municipal para dar respuesta continua a la demanda de agua en los sectores con mayor crecimiento.
Con esta maniobra técnica, el organismo operador busca optimizar el rendimiento del sistema de distribución, asegurando un suministro más eficiente para las familias de la zona.
Claves de la obra:
-Ubicación: Colonia Monterreal.
-Infraestructura: Más de 600 metros de tubería de 8 pulgadas.
-Objetivo: Reforzar la presión y conducción en la red de agua potable.
Las labores de interconexión se mantendrán durante los próximos días, por lo que se exhorta a los automovilistas y vecinos a tomar precauciones al circular por las áreas de trabajo.