Fortalece SIMAS red hidráulica en Monterreal con nueva línea de agua potable

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    Fortalece SIMAS red hidráulica en Monterreal con nueva línea de agua potable
    El proyecto busca mejorar la distribución del agua y ofrecer soluciones de fondo al servicio hidráulico. SANDRA GÓMEZ

La infraestructura permitirá fortalecer la conducción de la red de agua potable en la zona

TORREÓN, COAHUILA.— Con el objetivo de optimizar la distribución del vital líquido y ofrecer soluciones de fondo en el servicio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón puso en marcha los trabajos de interconexión de una línea de agua potable en la colonia Monterreal.

El proyecto de infraestructura contempla la instalación de más de 600 metros lineales de tubería de 8 pulgadas, una obra clave para mejorar la conducción de la red hidráulica y garantizar un flujo constante y con mejor presión para los sectores aledaños.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/asegura-riquelme-que-su-administracion-prioriza-seguridad-agua-y-modernizacion-de-servicios-en-torreon-EG22602262

Infraestructura para el sector orienteLa obra forma parte de las acciones prioritarias de la administración municipal para dar respuesta continua a la demanda de agua en los sectores con mayor crecimiento.

Con esta maniobra técnica, el organismo operador busca optimizar el rendimiento del sistema de distribución, asegurando un suministro más eficiente para las familias de la zona.

Claves de la obra:

-Ubicación: Colonia Monterreal.

-Infraestructura: Más de 600 metros de tubería de 8 pulgadas.

-Objetivo: Reforzar la presión y conducción en la red de agua potable.

Las labores de interconexión se mantendrán durante los próximos días, por lo que se exhorta a los automovilistas y vecinos a tomar precauciones al circular por las áreas de trabajo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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