Fortalecen convivencia en comunidades rurales de Ramos Arizpe con nuevo espacio deportivo y recreativo

Coahuila
/ 5 marzo 2026
    Fortalecen convivencia en comunidades rurales de Ramos Arizpe con nuevo espacio deportivo y recreativo
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega del nuevo espacio comunitario en la comunidad de San Gregorio. CORTESÍA

Infraestructura impulsa la actividad física y la integración social en el campo ramosarizpense

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de promover la actividad física y fortalecer la convivencia social en las comunidades rurales, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó un nuevo espacio recreativo y deportivo en la comunidad de San Gregorio, obra que permitirá a las familias contar con instalaciones dignas para el esparcimiento y la práctica del deporte.

Durante el acto de entrega, el Edil de Ramos Arizpe destacó que esta infraestructura responde al compromiso de su administración de llevar desarrollo y mejores condiciones de vida a todas las localidades del municipio, particularmente a aquellas ubicadas en el área rural.

El nuevo complejo comunitario está conformado por una cancha de pasto sintético, banquetas de concreto, estación múltiple para ejercicio, luminarias, botes para basura, bancas, árboles y una palapa, elementos diseñados para ofrecer un entorno funcional que incentive la activación física y la convivencia entre habitantes de la comunidad.

La infraestructura incluye cancha de pasto sintético, área de ejercicio, luminarias y mobiliario urbano para fomentar la actividad física y la convivencia. CORTESÍA

IMPULSO AL BIENESTAR EN COMUNIDADES RURALES

Ante vecinos de San Gregorio, Gutiérrez Merino señaló que este tipo de proyectos buscan generar espacios que contribuyan al bienestar social, al tiempo que fomentan hábitos saludables y la integración comunitaria.

“En Ramos Arizpe estamos convencidos de que el desarrollo debe llegar a cada comunidad. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas seguimos trabajando en equipo para que nuestras familias tengan lugares dignos donde convivir, hacer deporte y fortalecer la unión entre vecinos”, expresó.

El Alcalde subrayó que más allá de la infraestructura física, este espacio representa una inversión directa en el bienestar de las nuevas generaciones y en la cohesión social de la comunidad.

El espacio representa una inversión directa para el bienestar de nuevas generaciones, dijo el Alcalde. CORTESÍA

TRABAJO COORDINADO PARA EL DESARROLLO RURAL

Durante el evento también participaron Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural; Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; y Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora Coahuila.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de acciones forman parte de una estrategia orientada a mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en comunidades rurales, mediante infraestructura que promueva la convivencia, la recreación y el fortalecimiento del tejido social.

Temas


inversiones
obras públicas

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

