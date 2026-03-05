Fortalecen convivencia en comunidades rurales de Ramos Arizpe con nuevo espacio deportivo y recreativo

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de promover la actividad física y fortalecer la convivencia social en las comunidades rurales, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó un nuevo espacio recreativo y deportivo en la comunidad de San Gregorio, obra que permitirá a las familias contar con instalaciones dignas para el esparcimiento y la práctica del deporte.

Durante el acto de entrega, el Edil de Ramos Arizpe destacó que esta infraestructura responde al compromiso de su administración de llevar desarrollo y mejores condiciones de vida a todas las localidades del municipio, particularmente a aquellas ubicadas en el área rural.

El nuevo complejo comunitario está conformado por una cancha de pasto sintético, banquetas de concreto, estación múltiple para ejercicio, luminarias, botes para basura, bancas, árboles y una palapa, elementos diseñados para ofrecer un entorno funcional que incentive la activación física y la convivencia entre habitantes de la comunidad.