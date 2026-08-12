Fortalecen vínculos empresariales y académicos entre La Laguna y San Antonio

La jornada fue organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Laguna, en coordinación con Fomento Económico de La Laguna (Fomec) y la Dirección de Desarrollo Económico de Torreón, con la participación de líderes empresariales y representantes de instituciones de ambos lados de la frontera.

TORREÓN, COAH.- Representantes de los sectores empresarial y académico de La Laguna y San Antonio, Texas, sostuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas comunidades e identificar oportunidades estratégicas en materia de comercio, inversión y desarrollo económico.

La presidenta de Coparmex Laguna, María del Carmen Reyes, destacó que el diálogo se centró en explorar esquemas de cooperación en áreas como intercambio comercial, atracción de inversiones, formación y retención de talento, educación superior, innovación y fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Durante las mesas de trabajo participaron directivos de Greater: SATX, representantes de la Escuela de Negocios de Trinity University, así como funcionarios y representantes de la Dirección de Desarrollo Económico de Torreón y de Fomec Laguna.

Se precisó que uno de los principales objetivos es establecer una hoja de ruta de largo plazo que permita aprovechar las fortalezas productivas, empresariales y académicas de ambas regiones, además de facilitar el contacto directo entre empresas interesadas en establecer acuerdos comerciales.

La cúpula empresarial resaltó el valor estratégico de estrechar la relación con Texas, ante las oportunidades para impulsar proyectos conjuntos en áreas como proveeduría industrial, capacitación especializada, tecnología e inversión.

En el encuentro también participaron consejeros y emprendedores de La Laguna, quienes compartieron su perspectiva sobre los retos que enfrenta el sector productivo local y las alternativas para desarrollar proyectos de colaboración.

Este acercamiento forma parte de las acciones encaminadas a consolidar alianzas estratégicas que contribuyan a elevar la competitividad de las empresas y fortalecer el desarrollo económico de la región Lagunera.