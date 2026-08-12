Fortalecen vínculos empresariales y académicos entre La Laguna y San Antonio

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Coahuila
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    Fortalecen vínculos empresariales y académicos entre La Laguna y San Antonio
    La reunión fue promovida por Coparmex Laguna, en coordinación con Fomec y la Dirección de Desarrollo Económico de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El encuentro buscó identificar oportunidades de comercio, inversión y desarrollo económico entre ambas regiones

TORREÓN, COAH.- Representantes de los sectores empresarial y académico de La Laguna y San Antonio, Texas, sostuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas comunidades e identificar oportunidades estratégicas en materia de comercio, inversión y desarrollo económico.

La jornada fue organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Laguna, en coordinación con Fomento Económico de La Laguna (Fomec) y la Dirección de Desarrollo Económico de Torreón, con la participación de líderes empresariales y representantes de instituciones de ambos lados de la frontera.

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La presidenta de Coparmex Laguna, María del Carmen Reyes, destacó que el diálogo se centró en explorar esquemas de cooperación en áreas como intercambio comercial, atracción de inversiones, formación y retención de talento, educación superior, innovación y fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Durante las mesas de trabajo participaron directivos de Greater: SATX, representantes de la Escuela de Negocios de Trinity University, así como funcionarios y representantes de la Dirección de Desarrollo Económico de Torreón y de Fomec Laguna.

Se precisó que uno de los principales objetivos es establecer una hoja de ruta de largo plazo que permita aprovechar las fortalezas productivas, empresariales y académicas de ambas regiones, además de facilitar el contacto directo entre empresas interesadas en establecer acuerdos comerciales.

La cúpula empresarial resaltó el valor estratégico de estrechar la relación con Texas, ante las oportunidades para impulsar proyectos conjuntos en áreas como proveeduría industrial, capacitación especializada, tecnología e inversión.

En el encuentro también participaron consejeros y emprendedores de La Laguna, quienes compartieron su perspectiva sobre los retos que enfrenta el sector productivo local y las alternativas para desarrollar proyectos de colaboración.

Este acercamiento forma parte de las acciones encaminadas a consolidar alianzas estratégicas que contribuyan a elevar la competitividad de las empresas y fortalecer el desarrollo económico de la región Lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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