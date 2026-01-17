Museo del Desierto en Saltillo celebra: ya hay lobos mexicanos en libertad en el país (video)

El lobo mexicano, una de las especies emblemáticas de la fauna nacional, dejó de ser considerada extinta en vida libre y actualmente se encuentra catalogada como “en peligro de extinción”, resultado de los esfuerzos de conservación binacionales entre México y Estados Unidos. Así lo informó Fernando Toledo, director de Vida Silvestre del Museo del Desierto, quien destacó que este avance se consolidó en 2019, cuando el programa binacional Save the Wolf confirmó la presencia de poblaciones viables en libertad. TE PUEDE INTERESAR: Golpe al huachicol en Coahuila: interceptan pipa con 55 mil litros de diésel ilícito

“Este cambio fue posible gracias a la existencia de ejemplares en libertad: aproximadamente 230 en Estados Unidos y cerca de 30 en México, principalmente en la región entre Chihuahua y Sonora”, explicó. Como parte de estas acciones, el pasado 9 de enero el Museo del Desierto recibió cuatro lobos machos adultos, de entre siete y ocho años de edad, procedentes del Estado de México. Los ejemplares se encuentran actualmente en un periodo de cuarentena y observación, durante el cual se evalúa su estado de salud y comportamiento. “To­dos los lobos pasan por pruebas para descartar enfermedades y se analizan rasgos como el nivel de nerviosismo o sumisión, lo que permite definir si en el futuro podrán integrarse a programas de reproducción o liberación”, detalló Toledo. Desde 2009, el Museo del Desierto ha registrado más de 30 nacimientos de lobo mexicano; sin embargo, este año la reproducción será limitada debido a la falta de espacios en otras instituciones y al retraso en los procesos de liberación en vida silvestre. A pesar del avance, el lobo mexicano continúa siendo una especie en condición crítica. Uno de los principales retos para su recuperación es la escasez de hábitats adecuados sin presencia humana, ya que la cercanía con zonas agrícolas y ganaderas suele generar conflictos.