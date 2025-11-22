Frente frío 15 deja daños menores en Coahuila; descartan temperaturas congelantes ante ingreso del 16

El ambiente fresco que se ha registrado este sábado 22 de noviembre en diversas regiones de Coahuila está relacionado con el paso del frente frío número 15, el cual provocó rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, así como lluvias en zonas del norte y centro del estado.

De acuerdo con Ramiro Durán, titular de Protección Civil estatal, el fenómeno generó afectaciones menores en el municipio de Zaragoza, donde se reportó el desprendimiento de techos de lámina en algunas viviendas y daños en un gimnasio municipal, situación que atribuyó a una tromba derivada de corrientes de aire intensas, descartando que se tratara de un tornado.

“Fue una acumulación entre viento y lluvia lo que ocasionó estos daños, pero no tenemos personas lesionadas ni familias que requieran apoyo extraordinario”, dijo.

El funcionario señaló que Arteaga continúa como la zona con temperaturas más bajas en la entidad, particularmente en sectores como Los Olivos y Mesa de las Tablas, donde se han registrado hasta -7 grados centígrados en áreas montañosas, así como mañanas cercanas a los 0 grados.

Respecto al pronóstico, indicó que el frente frío número 16 ingresará al estado entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes, lo que podría generar un nuevo descenso, aunque precisó que las mínimas previstas para el fin de semana y la próxima semana rondarán los 10 grados, por lo que recomendó a la población estar atenta a los cambios bruscos de temperatura, especialmente quienes presenten enfermedades respiratorias.

En el caso de Saltillo, el director de Protección Civil municipal, Francisco Martínez Ávalos, señaló que no se esperan temperaturas congelantes, ya que las mínimas se ubicarán entre 9 y 11 grados en los próximos días.

Ante la duda de si será necesario la habilitación de albergues o de extremar precauciones, Ávalos comentó “Esas precauciones se debe tomar todo el invierno, todo lo que resta del invierno 2025-2026. Abrigarse adecuadamente, sobre todo niños y adultos mayores. Que la gente sepa que siempre está disponible el número 911 para cualquier persona que requiera ayuda, ya sea para sí mismo o para alguna persona que vea en condición vulnerable”.

Asimismo, recordó que el número 911 permanece disponible para atender cualquier situación de riesgo o para reportar personas en condición vulnerable ante el descenso de las temperaturas.