Frente frío 21 mantendrá bajas temperaturas en Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, la masa de aire polar asociada al frente frío número 21 continuará provocando un descenso en las temperaturas en la entidad, por lo que se hizo un llamado a la población a extremar precauciones.

Ante este panorama, la administración municipal señaló que la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe se mantiene en estado de alerta, con todas sus unidades y personal operativo disponibles, además de realizar un monitoreo constante de las condiciones climatológicas para atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, exhortó a la ciudadanía a atender las recomendaciones preventivas, con el objetivo de reducir riesgos a la salud y evitar incidentes derivados de las bajas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra abrigarse adecuadamente, utilizando varias capas de ropa y protegiendo de manera especial a niñas, niños y adultos mayores; evitar cambios bruscos de temperatura, así como cubrir nariz y boca al salir a la intemperie; consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratados para fortalecer el sistema inmunológico; además de extremar cuidados con personas en situación vulnerable, como adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Asimismo, para prevenir enfermedades respiratorias, se recomienda lavarse las manos de forma frecuente y utilizar gel antibacterial; ventilar espacios cerrados y evitar conglomeraciones cuando sea posible; acudir al centro de salud más cercano ante la presencia de síntomas como gripe, tos persistente o fiebre.

En el hogar, las autoridades municipales pidieron poner especial atención en el uso seguro de calentadores, revisando previamente su estado y asegurando una correcta ventilación para prevenir accidentes.

El Gobierno Municipal reiteró que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la población puede comunicarse de inmediato al número 911 o al teléfono de Protección Civil y Bomberos 844 488 6981.