Frontera: Después de 20 años, llevarán electrificación a la colonia Diana Laura

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú acudió al sector para reunirse con los vecinos y dar seguimiento a esta petición, que se atenderá con recursos municipales para llevar electricidad y alumbrado público a quienes carecieron del servicio.

FRONTERA, COAH.- Después de dos décadas de espera, familias de la colonia Diana Laura contarán con electrificación en las calles Juan de la Barrera y Jesús Solís, luego de que el Municipio de Frontera iniciara la organización de los trabajos mediante la conformación del Comité Pro-Obra.

El regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, explicó que el proyecto contempla la instalación del tendido eléctrico, mufas y luminarias, con lo que se busca mejorar las condiciones de seguridad y los servicios en esta zona habitacional.

La obra beneficiará directamente a 36 familias y de manera indirecta a más de 150 personas. El ayuntamiento se hará cargo de la infraestructura, mientras que los habitantes únicamente deberán realizar sus contratos individuales ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para facilitar estos trámites, el Gobierno Municipal también expedirá cartas de apoyo desde la Presidencia, con la intención de agilizar las gestiones y evitar complicaciones para los vecinos.

Durante el encuentro, las familias agradecieron la atención a una demanda que permaneció pendiente por dos décadas y que ahora comienza a avanzar con la organización de los trabajos.