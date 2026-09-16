Frontera se viste de fiesta con desfile por la Independencia

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    Frontera se viste de fiesta con desfile por la Independencia
    Autoridades civiles y militares presenciaron el paso de los contingentes durante la conmemoración de la Independencia de México. LIDIET MEXICANO

Contingentes escolares, corporaciones de seguridad, cuerpos de auxilio y elementos del Ejército participaron en el recorrido encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú

FRONTERA, COAH.- Con las calles llenas de familias y los colores patrios presentes en el recorrido, Frontera conmemoró este miércoles el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con el tradicional desfile cívico-patriótico encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Desde temprana hora, familias fronterenses se dieron cita sobre las calles Madero y Progreso para observar el paso de los contingentes, en una jornada donde las escoltas y bandas de guerra acompañaron la celebración.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/viva-mexico-sara-irma-perez-cantu-encabeza-el-grito-de-independencia-en-frontera-GH23531744

Junto a la alcaldesa participaron integrantes del Cabildo, autoridades civiles, educativas y militares, así como contingentes escolares, una universidad, personal del DIF, Ejército Mexicano, Protección Civil, Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, además de la Reina de la Primavera.

Durante el recorrido también se recordaron pasajes de la historia de México y a los personajes que participaron en la lucha iniciada en 1810, mientras los asistentes respondían con aplausos al paso de los contingentes.

$!Corporaciones municipales se sumaron al contingente que recorrió las principales calles durante la celebración del 16 de septiembre.
Corporaciones municipales se sumaron al contingente que recorrió las principales calles durante la celebración del 16 de septiembre. LIDIET MEXICANO

Sara Irma Pérez Cantú, primera mujer en encabezar el Gobierno Municipal de Frontera, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones patrias y recordar a quienes participaron en la lucha por la Independencia del país.

$!Elementos de distintas áreas de la Policía Municipal participaron en el desfile realizado este miércoles en Frontera.
Elementos de distintas áreas de la Policía Municipal participaron en el desfile realizado este miércoles en Frontera. LIDIET MEXICANO

Señaló que honrar esa historia también implica, desde su perspectiva, asumir como ciudadanos la responsabilidad de trabajar por una sociedad unida, comprometida con sus raíces y orgullosa de ser mexicana.

$!Elementos de Bomberos participaron en el desfile conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México en Frontera.
Elementos de Bomberos participaron en el desfile conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México en Frontera. LIDIET MEXICANO

Entre música y banderas concluyó el desfile conmemorativo, que reunió a autoridades, corporaciones, instituciones educativas y habitantes de Frontera durante la celebración del 16 de septiembre.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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