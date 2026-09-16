Frontera se viste de fiesta con desfile por la Independencia

FRONTERA, COAH.- Con las calles llenas de familias y los colores patrios presentes en el recorrido, Frontera conmemoró este miércoles el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con el tradicional desfile cívico-patriótico encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú. Desde temprana hora, familias fronterenses se dieron cita sobre las calles Madero y Progreso para observar el paso de los contingentes, en una jornada donde las escoltas y bandas de guerra acompañaron la celebración.

Junto a la alcaldesa participaron integrantes del Cabildo, autoridades civiles, educativas y militares, así como contingentes escolares, una universidad, personal del DIF, Ejército Mexicano, Protección Civil, Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, además de la Reina de la Primavera. Durante el recorrido también se recordaron pasajes de la historia de México y a los personajes que participaron en la lucha iniciada en 1810, mientras los asistentes respondían con aplausos al paso de los contingentes.

Sara Irma Pérez Cantú, primera mujer en encabezar el Gobierno Municipal de Frontera, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones patrias y recordar a quienes participaron en la lucha por la Independencia del país.

Señaló que honrar esa historia también implica, desde su perspectiva, asumir como ciudadanos la responsabilidad de trabajar por una sociedad unida, comprometida con sus raíces y orgullosa de ser mexicana.

Entre música y banderas concluyó el desfile conmemorativo, que reunió a autoridades, corporaciones, instituciones educativas y habitantes de Frontera durante la celebración del 16 de septiembre.