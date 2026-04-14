Fuerte incendio en planta recicladora cercana al ejido Vilma Ale, Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango. — Una intensa movilización de los cuerpos de rescate se originó la mañana de este martes en Gómez Palacio tras reportarse un incendio de grandes proporciones en un depósito de residuos industriales. El siniestro ocurrió en las cercanías del ejido Vilma Ale . El punto se ubica a espaldas del 72 Batallón de Infantería de la SEDENA . La alerta fue recibida por las operadoras del 911 a las 7:55 horas.

Las llamas consumieron un espacio de aproximadamente 50 metros cuadrados donde se acumulaban desechos de caucho y neumáticos. El predio es propiedad de la compañía privada VAPA, firma especializada en el tratamiento y aprovechamiento de estos componentes.

Al lugar se trasladaron de inmediato unidades de Protección Civil y Bomberos. Desplegaron camiones cisterna y vehículos de respuesta rápida para combatir el fuego. Ante la magnitud del evento, fue necesaria la intervención de pipas de SIDEAPA, así como de las áreas de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales.

Para frenar el avance del fuego, brigadistas utilizaron retroexcavadoras y maquinaria pesada; realizaron remoción de material y abrieron brechas cortafuego. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, no hubo heridos ni personas con síntomas de intoxicación durante la etapa crítica del combate.

El impacto ecológico deriva de la naturaleza del material quemado, cuya humareda fue visible a distancia. Hasta el momento, las fuentes oficiales no han determinado el origen de la combustión, por lo que las causas siguen bajo investigación.