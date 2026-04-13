Conductor sobrevive sobre el cofre de su auto tras caer a canal de riego de Gómez Palacio (video)
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El hecho ocurrió la tarde del domingo 12 de abril
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Una maniobra para evitar una tragedia terminó en un aparatoso accidente la tarde del pasado domingo 12 de abril, cuando un automovilista cayó con su vehículo a un canal de riego y fue arrastrado por la corriente durante varios metros.
Los hechos ocurrieron cuando Ricardo “N”, de 52 años, circulaba a bordo de un Nissan blanco, modelo 2018, sobre un camino de terracería a la altura del Colegio San Roberto. De acuerdo con el testimonio del conductor, un ciclista se le atravesó repentinamente; al intentar esquivarlo para evitar atropellarlo, perdió el control de la unidad y terminó precipitándose hacia el cauce del canal.
Debido a la fuerte corriente que presenta el canal en esta temporada, el automóvil comenzó a ser desplazado rápidamente por el agua. En un acto de supervivencia, Ricardo logró salir de la cabina y ponerse a salvo sobre el cofre del vehículo, mientras este continuaba siendo arrastrado, evitando así ser arrastrado por la fuerza del agua.
Fue hasta la altura del Lienzo Charro donde el hombre finalmente logró saltar hacia la orilla y salir del canal por sus propios medios. Pese a lo aparatoso del incidente, el conductor resultó ileso, aunque el vehículo continuó su curso a la deriva por la corriente.
Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y rescate para tomar conocimiento del hecho e iniciar las maniobras correspondientes para la localización y extracción de la unidad.