Fumigan en comunidades de Múzquiz, Coahuila; piden a vecinos eliminar criaderos de mosquitos

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    Fumigan en comunidades de Múzquiz, Coahuila; piden a vecinos eliminar criaderos de mosquitos
    Especialistas advierten que la fumigación pierde efectividad si continúan existiendo criaderos dentro de las viviendas. CORTESÍA

La Jurisdicción Sanitaria No. 3 inició una jornada preventiva y exhortó a la población a retirar recipientes que acumulen agua

MÚZQUIZ, COAH.- La temporada de calor y lluvias mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, por lo que la comunidad de Villa de las Esperanzas, en Múzquiz, Coahuila, se convirtió en el punto de arranque de una jornada de fumigación contra el dengue y chikungunya, acompañada de un llamado a la población para eliminar los criaderos que permanecen dentro de patios y viviendas.

Las brigadas de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 iniciaron recorridos por calles y espacios públicos para disminuir la presencia del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de dengue, chikungunya y zika. Sin embargo, especialistas insisten en que estas acciones solo ofrecen resultados duraderos cuando van acompañadas de la participación ciudadana.

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Por ello, las autoridades sanitarias exhortaron a las familias a revisar sus hogares y retirar recipientes donde pueda acumularse agua, como llantas, cubetas, tambos, botellas, macetas y cacharros en desuso, ya que estos espacios favorecen la reproducción del mosquito incluso después de las fumigaciones.

De manera paralela, cuadrillas de limpieza realizan trabajos de mantenimiento en plazas, calles y arroyos para retirar maleza y desechos que puedan convertirse en focos de proliferación de insectos, como parte de una estrategia integral de prevención.

Las acciones se extenderán gradualmente al resto de las comunidades del municipio conforme avance el calendario de fumigaciones. No obstante, personal de salud recuerda que la principal barrera contra el dengue sigue estando dentro de cada domicilio, mediante la limpieza constante de patios, la eliminación de objetos que acumulen agua y el mantenimiento de depósitos correctamente tapados.

El dengue y el chikungunya son enfermedades que pueden provocar fiebre alta, dolor muscular intenso, malestar general y otras complicaciones, por lo que las autoridades recomiendan acudir a una unidad médica ante la aparición de síntomas y evitar la automedicación. La combinación de fumigación y prevención en los hogares continúa siendo la medida más efectiva para reducir el riesgo de contagios.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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