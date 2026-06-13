Fútbol, música y diversión familiar marcarán la jornada dominical del FUTFEST Saltillo

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    Fútbol, música y diversión familiar marcarán la jornada dominical del FUTFEST Saltillo
    Cientos de familias han acudido al Biblioparque Norte para disfrutar de las transmisiones deportivas y actividades recreativas del FUTFEST Saltillo 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Biblioparque Norte ofrecerá este domingo una jornada llena de fútbol internacional, actividades recreativas y música en vivo como parte de la programación del FUTFEST

El Biblioparque Norte volverá a convertirse este domingo en el punto de encuentro para cientos de familias que buscan disfrutar del ambiente mundialista que se vive en Saltillo. Como parte de las actividades del FUTFEST Saltillo 2026, la jornada incluirá la transmisión de partidos internacionales, espectáculos musicales y una amplia oferta de entretenimiento para todas las edades.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía y a los visitantes que llegan a la capital coahuilense a sumarse a las actividades programadas dentro de este festival, que se ha consolidado como uno de los principales espacios de convivencia durante la temporada futbolística.

$!El cantante Moy Bobadilla será el encargado de cerrar la jornada con una presentación musical en el escenario principal del festival.
El cantante Moy Bobadilla será el encargado de cerrar la jornada con una presentación musical en el escenario principal del festival. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González destacó la respuesta positiva que ha tenido el evento desde su arranque, al reunir a familias completas en torno al deporte, la recreación y la cultura.

Señaló que el objetivo es ofrecer espacios seguros y accesibles donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan convivir mientras disfrutan de las emociones que genera el fútbol internacional.

Para este domingo, la programación deportiva contempla la transmisión en pantalla gigante del encuentro entre las selecciones de Países Bajos y Japón, programado para las 14:00 horas. Más tarde, a las 17:00 horas, los asistentes podrán seguir las acciones del duelo entre Costa de Marfil y Ecuador.

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Además de los encuentros futbolísticos, el recinto contará con diversas actividades complementarias que han formado parte del atractivo del festival. Entre ellas destacan juegos mecánicos, dinámicas temáticas, concursos, áreas gastronómicas, espacios comerciales y venta de artículos alusivos al evento.

Los organizadores informaron que también habrá actividades recreativas especialmente dirigidas al público infantil y juvenil, con el propósito de que las familias encuentren opciones de entretenimiento durante toda la jornada.

La cartelera artística tendrá como invitado principal al cantante Moy Bobadilla, quien será el encargado de cerrar las actividades del domingo con una presentación en el escenario principal del festival. El espectáculo musical está previsto para iniciar a las 21:00 horas.

Desde el inicio del FUTFEST, el Biblioparque Norte ha registrado una importante afluencia de visitantes atraídos por la combinación de fútbol, conciertos y actividades recreativas, convirtiéndose en uno de los espacios más concurridos de la ciudad.

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Las autoridades municipales recordaron que el acceso al evento tiene un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla y de 68 pesos mediante compra digital. Los boletos también pueden adquirirse en puntos autorizados de venta.

El FUTFEST Saltillo 2026 continuará desarrollándose hasta el próximo 19 de julio con una agenda que incluye transmisiones deportivas, espectáculos artísticos y actividades diseñadas para promover la convivencia familiar y el esparcimiento de la población.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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