Gabriel Elizondo recibe en el Senado a estudiantes de la UAdeC
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El senador Gabriel Elizondo dialogó con los jóvenes sobre el trabajo parlamentario y destacó que el Semillero Legislativo ya cuenta con 133 inscritos
Con el fin de acercar a las nuevas generaciones al trabajo legislativo y fomentar su participación en la vida pública, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, recibió en las instalaciones del Senado de la República a estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
Durante la visita, los jóvenes sostuvieron un diálogo con el legislador, quien les compartió aspectos del funcionamiento del Senado y destacó la importancia de impulsar espacios como el Semillero Legislativo, una iniciativa que ya cuenta con 133 jóvenes inscritos.
“LOS JÓVENES SON EL PRESENTE DE MÉXICO”
Elizondo Pérez subrayó la necesidad de generar oportunidades para la juventud coahuilense, en sintonía con el impulso que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha dado a la educación y el desarrollo académico en el estado.
“Estoy convencido de que los jóvenes no son solamente el futuro de México, también son su presente. Por eso queremos abrirles las puertas, escucharlos y brindarles herramientas para que sus ideas se conviertan en propuestas que contribuyan al desarrollo de nuestro estado y nuestro país”, expresó el senador.
Finalmente, el legislador agradeció el interés de los universitarios por conocer de cerca el trabajo parlamentario y reiteró que las puertas del Senado seguirán abiertas para escuchar sus propuestas y mantener un espacio de diálogo.