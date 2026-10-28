Gabriel Elizondo recibe en el Senado a estudiantes de la UAdeC

Con el fin de acercar a las nuevas generaciones al trabajo legislativo y fomentar su participación en la vida pública, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, recibió en las instalaciones del Senado de la República a estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Durante la visita, los jóvenes sostuvieron un diálogo con el legislador, quien les compartió aspectos del funcionamiento del Senado y destacó la importancia de impulsar espacios como el Semillero Legislativo, una iniciativa que ya cuenta con 133 jóvenes inscritos.