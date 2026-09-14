Gabriel Elizondo, senador por Coahuila, respalda capacitación en Protección Civil para quienes realizan Servicio Militar

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Coahuila
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    Gabriel Elizondo, senador por Coahuila, respalda capacitación en Protección Civil para quienes realizan Servicio Militar
    El senador por Coahuila respaldó la reforma que incorpora capacitación en Protección Civil, gestión de riesgos y primeros auxilios al Servicio Militar Nacional. CORTESÍA

La reforma busca ampliar conocimientos para prevenir riesgos, actuar ante emergencias y fortalecer la respuesta comunitaria

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, respaldó la reforma al artículo 3º de la Ley del Servicio Militar, con la que se busca incorporar capacitación en Protección Civil, gestión de riesgos y primeros auxilios para quienes cumplen con el Servicio Militar Nacional.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República, con 104 votos a favor, y será turnada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

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Elizondo Pérez sostuvo que la modificación fortalece el carácter cívico y social del Servicio Militar al incorporar herramientas orientadas a la prevención y atención de emergencias.

La iniciativa fue presentada durante el periodo legislativo del entonces senador Miguel Ángel Riquelme Solís. Desde la tribuna, Elizondo Pérez señaló que su respaldo forma parte de las acciones que, afirmó, buscan generar beneficios para las familias de Coahuila y del país.

PREPARACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

El legislador explicó que la capacitación permitiría que miles de jóvenes adquieran conocimientos básicos para identificar riesgos, realizar evacuaciones de manera segura y brindar primeros auxilios ante una emergencia.

“Esta reforma incorpora capacitación en protección civil, gestión de riesgos y primeros auxilios, para que las y los ciudadanos se conviertan también en agentes de prevención y respuesta dentro de sus comunidades”, señaló.

Añadió que una persona preparada puede convertirse en un factor de protección para su familia y su comunidad cuando un desastre natural pone a prueba la capacidad de respuesta de una región.

$!La propuesta fue aprobada por unanimidad con 104 votos a favor y será turnada a la Cámara de Diputados.
La propuesta fue aprobada por unanimidad con 104 votos a favor y será turnada a la Cámara de Diputados. CORTESÍA

Elizondo Pérez recordó que México ha acumulado experiencia en materia de Protección Civil a partir de fenómenos como los sismos de 1985 y 2017, además de lluvias, inundaciones y huracanes que han afectado distintas zonas del País.

Consideró que la respuesta ante una emergencia no debe limitarse a actuar después de una tragedia, sino que debe incluir acciones anticipadas para identificar riesgos y preparar a la población.

BUSCAN FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN

El senador señaló que la reforma contribuiría a ampliar la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades ante distintos tipos de emergencia.

Afirmó que, aunque la solidaridad y el apoyo son indispensables durante una emergencia, contar con preparación, conocimientos y organización puede marcar la diferencia para proteger a las personas e incluso salvar vidas.

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